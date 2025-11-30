0:2 im Sechs-Punkte-Spiel: LSK verliert in Braunschweig

Eigentlich wollte sich der Lüneburger Sport-Klub Hansa mit einem weiteren Sieg fiel Luft mit Blick auf die Abstiegsplätze der Oberliga verschaffen. Stattdessen unterlagen die Salzstädter der Zweitliga-Reserve von Eintracht Braunschweig, sodass der Vorsprung auf die Abstiegszone auf sechs Zähler schmilzt.

Schließlich waren es zwei ruhende Bälle, die die Lüneburger in die Knie zwangen. Sidney Raebiger überraschte LSK-Torhüter Arne Exner mit einem flachen Freistoß von der Strafraumkante mit viel Tempo in die Torwartecke (45.+1). Im zweiten Abschnitt trugen die Gäste zwar gute Argumente für den Ausgleich vor, mussten sich am Ende aber doch dem Knockout ergeben. Nach einem Foulspiel am eingewechselten Kacper Szczerba übernahm Jona Renner die Verantwortung und chippte das Spielgerät vom Punkt frech zur Entscheidung in die Maschen (90.+3).