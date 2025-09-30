0:2 im Derby: Vilstallöwen beißen sich an JoBi die Zähne aus

Das hatte man sich am Freitagabend ganz anders vorgestellt: Gegen ein taktisch clever agierendes JoBi konnte der FCVE aus dem Spiel heraus nur wenige Torchancen kreieren. So entschied die SG durch einen frühen Treffer sowie durch eine Einzelaktion von Torjäger Hellfeuer die Partie, nachdem die Partie aufgrund der komplizierten Anreise des Schiedsrichterteams erst eine Stunde später angepfiffen werden konnte.

Schon nach wenigen Minuten schlugen die Gäste zu: Nach einem Eckball stand Simon Fredlmeier frei und köpfte zur 0:1 Führung ein (8.Min). In der Folge fand der FCVE besser ins Spiel mit vielen Ballbesitzphasen, konnte aber daraus kein Kapital schlagen, da JoBi tiefstehend verteidigte und selbst per Konter immer wieder Nadelstiche setzte. Kurz vor dem Seitenwechsel vergab Tim Langmeier nach Zuspiel von Cedric Gruber die größte Chance zum Ausgleich, verzog aber allein vor SG-Keeper Thum.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spielmuster gleich: Der FCVE konnte sich nicht entscheidend durchspielen. Einzig ein Fernschuss durch Finn Hoffmann an den Querbalken sorgte für Aufregung im Gästestrafraum.

Ein Bild mit Symbolcharakter: In der Defensive verteidigte JoBi sehr diszipliniert und ließ Nichts durch. Der FCVE biss sich immer wieder Zähne an der Gästeabwehr aus. – Foto: Thomas Martner

Nur wenige Momente nach dem Aluminiumtreffer fiel die Vorentscheidung: Nach einem Konter tauchte Christian Hellfeuer allein vorm FCVE-Gehäuse auf und schob zur 0:2 Führung ein (54. Min.) Bis in die Schlussphase konnten die Vilstallöwen keine Torchancen mehr erspielen. Die Gäste hingegen verpassten es durch weitere schnelle Konter sogar das Ergebnis noch weiter zu erhöhen. So blieb es beim 2:0 Auswärtssieg für die SG Johannesbrunn/Binabiburg.

FCVE-Coach Andreas Kirschner nach der Derbypleite: " Absolut verdiente Niederlage gegen einen Gegner, der den Sieg einfach mehr wollte. Jobi stand defensiv kompakt und verteidigte alles diszipliniert vom eigenen Tor weg - wenn wir dann Mal durch waren, stand Aluminium im Weg oder wir vergeben freistehend vor TW. Jobi war immer wieder gefährlich mit Umschaltmomenten und einem bärenstarken Hellfeuer, der die Bälle extrem stark festmacht und selbst auch enormen Zug zum Tor hat. Jetzt müssen wir uns aufrichten, Mund abwischen und weiter arbeiten."