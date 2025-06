02 glaubt noch fest an Chance

Wiesbaden. Durch das bittere 0:4 im Relegations-Hinspiel am Dienstag beim SC Dortelweil sind die Hessenliga-Ambitionen des FV Biebrich 02 erheblich geschrumpft. Und dennoch schreiben die 02er, allen voran Trainer Nazir Saridogan, ein Wunder beim Rückspiel am Freitag (19.30 Uhr, der Wiesbadener Kurier überträgt im Livestream ) keineswegs ab.

„Natürlich ist die Situation nicht einfach, trotzdem werden wir Vollgas geben“, erinnert Saridogan an eine gute Leistung aus der ersten Hälfte, in der man durchaus in Führung hätte gehen können. Der Schock vor der Pause durch Oliver Steffen (43.) sollte für die zweite Halbzeit ein Wirkungstreffer sein. In der der SCD in Person von Dominik Steffen (59./88.) und Maurice Reininger (84.) die Biebricher Hypothek für das Rückspiel hochschraubte und ein Comeback nahezu unmöglich machte. „Fakt ist, dass wir eine Mannschaft brauchen, die bis in die Haarspitzen davon überzeugt ist, dass es noch nicht vorbei ist. Ich glaube fest daran, bin aber kein Träumer und weiß, dass dazu viel passieren muss“, sagt Saridogan, der bei der Fehleranalyse nicht zu sehr ins Detail gehen wollte. Ohne die kapitalen Fehler der zweiten Halbzeit aus dem Gedächtnis gestrichen zu haben.

Dass mit Tom Luft (Muskelbündelriss, wird auch für das Rückspiel ausfallen), Marco Waldraff (privat verhindert) und Elias Walter (erkrankt, Einsatz am Freitag ist noch offen) drei elementare Bestandteile fehlten, liegt auf der Hand. Dennoch spielten die 02er nach Wiederanpfiff zu statisch, waren in den Zweikämpfen häufig nur zweiter Sieger. Ganz anders Dortelweil, die aus einer kompakten Defensive heraus Biebrich immer wieder überrannten.

Trotz des Rückschlags ändert sich für Saridogan keineswegs die Ambition. „Natürlich wollen wir in die Hessenliga. Wenn wir es schaffen, ist es eine Meisterleistung, wenn nicht, haben wir trotzdem eine Top-Saison gespielt“, sagt er. Mit dem Wissen, dass am Freitag Dortelweil ebenfalls anwesend sein wird. Die mit einem Vier-Tore-Vorsprung nun den letzten Schritt gehen können, um beim Finale der Aufstiegsrunde am Pfingstmontag (15 Uhr) auf dem Sportplatz von Viktoria Griesheim eine ebenfalls grandiose Saison mit dem Aufstieg in Hessens höchste Spielklasse zu vergolden.

Hoffnung bei 02 auf Verbleib von wichtigem Quartett

„Erst mal ein schönes Gefühl, dass wir ein so deutliches Ergebnis herausschießen konnten. Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagt Dortelweil-Coach Gültekin Cagritekin. Dessen Mannschaft sich in der Schlussphase des Spiels förmlich in einen Rausch spielte. In Durchgang zwei kaum etwas zugelassen hatte und vorne in Person von Dominik und Oliver Steffen, sowie dem agilen Maurice Reininger immer wieder gefährlich auftauchte. Zudem davon überrascht war, „dass Biebrich extrem abgebaut hat. Da wäre das eine oder andere Tor durchaus noch möglich gewesen, wenn wir es sauberer ausgespielt hätten“, sagt Cagritekin und verspricht: „Wir gehen das Spiel mindestens genauso konzentriert an wie das Hinspiel.“

Neben der finalen Entscheidung, welche Klassenangehörigkeit die 02er in der kommenden Saison haben werden, ist die Zukunft von Kapitän David Meurer, Marco Waldraff (bei beiden private Gründe), Elias Walter und Tom Luft weiterhin offen. Bei Walter und Luft ist längst bekannt, dass auch andere Vereine ihre Fühler nach den beiden ausgestreckt haben. „Ich habe bei allen Hoffnung. Auch weil bei uns eine Mannschaft gewachsen ist“, betont Saridogan.