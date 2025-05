0:2 gegen Siegburg: Die Vorentscheidung im Endenicher-Klassenkampf?

Der Siegburger SV bleibt im Rennen um Rang zwei, während der FV Bonn-Endenich immer tiefer in den Abstiegsstrudel der Mittelrheinliga rutscht. Mit 2:0 setzte sich die Mannschaft von Trainer Alex Otto am Freitagabend beim Tabellenfünfzehnten durch – und brachte den Gastgebern damit die nächste bittere Niederlage bei.

Endenich mit Herz, Siegburg mit Effizienz

„Es war der erwartet schwere Gegner, für den es ein Spiel mit Finalcharakter war, und das haben sie uns über die gesamte Spielzeit spüren lassen“, sagte Siegburgs Trainer Alex Otto nach der Partie. Tatsächlich stemmte sich Endenich lange mit großem Einsatz gegen die drohende Pleite. Doch am Ende fehlte es dem Ochs-Team wie schon so oft an Effizienz – und am Quäntchen Glück.