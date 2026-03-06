0:2 gegen Neustrelitz: Bitterer Rückschlag für Optik Rathenow

Es war ein Abend, der für den FSV Optik Rathenow unter keinem guten Stern stand. Vor 154 Zuschauern wollte das Team von Trainer Ingo Kahlisch gegen die TSG Neustrelitz in der NOFV-Oberliga Nord punkten, doch die Hoffnungen wurden früh gedämpft. Bereits in der 15. Spielminute schlug Nils Röth für die Gäste zu und markierte das 0:1. Die Rathenower Defensive fand nur schwer in die Ordnung. Bevor eine Reaktion erfolgen konnte, erhöhte Gabriel Ziegler in der 29. Minute bereits auf 0:2. Es war ein emotionaler Tiefschlag für die Hausherren, die in dieser Phase der Partie den Zugriff auf das Spiel vermissten.

Nach dem Seitenwechsel gelang es Rathenow nicht, den Rückstand zu verkürzen. Somit blieb es bei der bitteren 0:2-Heimniederlage.

Der Fokus auf das richtungsweisende Auswärtsspiel an der Küste

Nach der Enttäuschung gegen Neustrelitz bleibt keine Zeit für langes Hadern. Die Mannschaft muss die Fehler in der Defensive schnellstens abstellen. Die nächste Aufgabe wartet bereits am Sonntag, 15.03.2026. Um 13 Uhr tritt der FSV Optik Rathenow beim FC Hansa Rostock II an. In diesem direkten Duell geht es um weit mehr als nur drei Punkte – es geht um das psychologische Signal im Kampf um den Klassenerhalt und darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht endgültig zu verlieren.