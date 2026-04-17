0:2 gegen Apensen: SG Wohnste/Holvede/Ippensen verpasst Coup

– Foto: Thies Meyer

Beinahe wäre der SG Wohnste/Holvede/Ippensen in der Fußball-Landesliga der Frauen der ganz große Coup gelungen. Doch am Ende musste die SG gegen den unangefochtenen Tabellenführer Apensen eine unglückliche 0:2-Niederlage hinnehmen.

„Wir waren in dieser zweiten Hälfte eindeutig das bessere Team. Nur das Tor hat wieder gefehlt“, so SG-Kapitänin Sarah Meier.

Starker Kampf, großer Einsatz und viele Chancen. Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten die abstiegsgefährdeten Gastgeberinnen eine große Leistung und machten es dem Tabellenführer aus dem Nachbarkreis schwer.

In den ersten 45 Minuten hatte die SG noch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. „Wir hatten leider viele unnötige Ballverluste“, so Meier, deren Team in der 33. Minute durch einen Distanzschuss von Jana Drechsel in Rückstand geriet.

„Ein 1:1 hätte das Spiel besser widergespiegelt“



In der zweiten Hälfte waren die SG-Frauen dagegen drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. „Das wäre auch verdient gewesen“, so Meier. „Ein 1:1 hätte das Spiel eigentlich besser widergespiegelt als ein 0:2.“

Doch am Ende war es der Tabellenführer, der sich durchsetzte. Acht Minuten vor Ende erzielte Pia Teetz per Handelfmeter das entscheidende 2:0 für Apensen.

„Schade“, so Meier. „Aber das war heute eine ganz starke Teamleistung. Wir sehen weiterhin positiv gestimmt auf die nächsten Spiele.“