0:2 gedreht: Ottersberg meldet sich im Abstiegskampf zurück

– Foto: Steffi Rathje

Am Mittwochabend gewann der TSV Ottersberg ein Nachholspiel gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck nach spektakulärem Spielverlauf und darf wieder auf den Landesliga-Verbleib hoffen.

Zunächst sprach wenig dafür, dass die Wümme-Kicker das wegweisende Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten für sich entscheiden. Den besseren Start erwischten nämlich die Osterholzer, die nach 14 Minuten durch Felix Westphal in Führung gingen. Anschließend stellte der VSK weiter die aktivere Mannschaft, schwächte sich aber nach einer halben Stunde entscheidend. Neil Bonney sah in einer Aktion erst Gelb und dann Gelb-Rot. Doch auch in Unterzahl blieben die Gäste gefährlich und erhöhten in der 43. Minute durch Tim Bormann auf 0:2. Noch vor der Pause gelang dem frühzeitig eingewechselten Alexander Neumann der Anschlusstreffer.

Im zweiten Abschnitt übernahm der TSV dann das Kommando. Leon Louis Trebin glich keine fünf Zeigerumdrehungen nach Wiederanpfiff zum 2:2 aus. Die Hausherren hielten den Druck aufrecht. Der frisch eingewechselte Lion Graban erzielte in der 65. Minute das umjubelte 3:2. Der Sieg war damit allerdings noch nicht gesichert. Auch Ottersberg beendete die Partie nämlich nicht zu elft. Keisuke Morikami sah von Schiedsrichter Sören Thalau ebenfalls die Ampelkarte. In Gleichzahl trat der VSK aber nicht mehr in Erscheinung, sodass sich am Resultat nichts mehr änderte.

Der mit drei Niederlagen am Stück ins Jahr gestartete TSV Ottersberg sendete damit ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nur noch drei Zähler. Am Sonntag wartet in Bornreihe die nächste schwierige Aufgabe. Osterholz wiederum besitzt noch fünf Punkte Vorsprung auf die bedrohliche Zone. Bei Spitzenreiter D/A II droht ie nächste Niederlage.