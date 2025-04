0:2 gedreht: Mennrath drückt Viersen in die Bezirksliga

Mennrath hatte von Beginn an mehr vom Spiel, Viersen beschränkte sich in erster Linie auf Gegenstöße nach Ballgewinnen. Die erste ordentliche Chance entfiel so auf die Gastgeber. Kapitän Paul Szymanski durchbrach den Abwehrverbund der Viersener und marschierte Richtung Tor, doch scheiterte in letzter Instanz an Keeper Ilyas El Edghiri (17.). Kurz darauf sollte eine der seltenen Offensivbemühungen des Kellerkindes belohnt werden. Adams Kreuer schirmte den Ball gegen seinen Bewacher mustergültig ab und setzte Amirhossein Hajiaghabozorgi im richtigen Moment ein. Der 19-Jährige zog in Richtung Tor, schlug einen Haken und vollendete zum Führungstreffer für den Außenseiter (21.). Danach tat sich erst einmal eine Weile nicht viel.

Szymanski wurde einmal mehr gut freigespielt, doch El Edghiri war mit einer reaktionsstarken Fußabwehr erneut auf der Hut (36.). Beinahe im Gegenzug war dann wieder Viersen an der Reihe. Moussa Coulibaly visierte aus der Distanz den oberen Torwinkel an – und traf (38.). Bei seinem Fernschuss aus dem Nichts streckte sich Keeper Mykyta Kriukov vergebens. Die Zwei-Tore-Führung sollte jedoch nur kurz halten. Nach einem Eckball verkürzte Simon Littges per Kopf (39.).

Viersen zerfällt nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel sprach das Momentum schließlich nur noch für Mennrath. Viersen konnte sich offensiv nur noch selten entfalten und folgerichtig setzte es den Ausgleich: Zunächst traf Jonah Tiskens mit seinem Abschluss aus dem Sechzehner nur die Latte. Doch Mennrath blieb dran und spielte in der gleichen Szene weiter nach vorne. Das Spielgerät landete bei Szymanski, der schnörkellos seinen Dropkick in die Maschen feuerte (57.). Viersen zerfiel daraufhin in seine Einzelteile. Nanouk Dünnwalds Rückpass zum Keeper geriet viel zu kurz, Maximilian Lambertz schnappte sich die Kugel und hielt den Kopf für den mitgelaufenen Szymanski oben, der nur noch den Ball über die Linie drücken musste (60.). Es zeigte inzwischen alles auf Mennrath, das mit dem nächsten Treffer für die Vorentscheidung sorgte. Lambertz schlich sich nach einem Eckball an seinem Bewacher vorbei und köpfte aus kurzer Distanz ein (63.).

Mennrath hatte danach die Partie im Griff und hielt den Kontrahenten immer mindestens auf eine Armlänge Abstand. Mit der letzten Konsequenz ging die Victoria dennoch nicht auf den fünften Treffer. Gegen daraufhin harmlose Viersener war das jedoch auch nicht notwendig. Mennrath fuhr den Dreier insgesamt ungefährdet ein und springt in die grüne Zone. Viersen kann wiederum nur noch rechnerisch vom Klassenerhalt träumen. Nach Fortuna Dilkrath steht der zweite Absteiger damit schon fast sicher fest.

Victoria Mennrath – 1. FC Viersen 4:2

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Maurice Passage, Noah Kubawitz (72. Jacob Küppers), Jonah Tiskens (61. Nasser El Aboussi), Vasiko Gogolidze, Maximilian Lambertz, Paul Szymanski, Paul Trützschler (64. Julius Benders), Johannes Minkiti (89. Sefa Caprak) - Trainer: Maurice Passage - Trainer: Simon Netten

1. FC Viersen: Ilyas El Edghiri, Maximilian Andre Wichelhaus, Micael Nack (76. Kevin Jude Mohanraj), Shogo Taniguchi, Amirhossein Hajiaghabozorgi, Nanouk Dünnwald, Moussa Coulibaly, Haruki Ishitsuka, Adams Kreuer, Milosz Nocek, Kei Saito - Trainer: Florian Wittkopf - Trainer: Dirk Heimanns

Schiedsrichter: Florian Behler

Tore: 0:1 Amirhossein Hajiaghabozorgi (21.), 0:2 Moussa Coulibaly (38.), 1:2 Simon Littges (39.), 2:2 Paul Szymanski (57.), 3:2 Paul Szymanski (60.), 4:2 Maximilian Lambertz (63.)