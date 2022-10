0:2 Derby-Niederlage und zwei weitere Ausfälle!

Es war erneut ein gebrauchter Tag für die Fußballerinnen der SG Landau/Wolfhagen und ihren Trainer Hagen Marquardt. Die SG verlor nicht nur das prestigeträchtige Derby gegen den TSV Korbach mit 0:2, sondern obendrein auch noch mit Alisa Klüppel und Franziska Klug zwei wichtige Spielerinnen im Kampf um den Klassenerhalt. Mehr denn je ist der Klassenerhalt nun ein Thema im Wattertal. Die SG findet sich nach dieser erneut verdienten Niederlage, jetzt auch auf eigenem Platz, auf Rang 10 der Tabelle und somit auf einem direkten Abstiegsplatz wieder. Nachdem die SG gleich zu Beginn bereits gute Einschussmöglichkeiten durch Berit Müller (6.) und Isabell Fingerhut (7.) vergab, war es der TSV Korbach, der mit dem 1. Angriff überhaupt gleich die 0:1 Führung in der 8. Minute durch Carina Jessinghausen in diesem, auf eher schwachem Niveau stehenden Verbandsligaspiel erzielte. Vorausgegangen war ein missglückter Abwehrversuch der SG. Jessinghausen erwischt den Ball noch nicht mal voll, das Leder fand aber unter dem Fuß von Torfrau Sabrina Wandrei hindurch seinen Weg ins Tor. Nach kurzer Schockstarre erholte sich die Heimmannschaft und erspielte sich Torchancen im Minutentakt durch I. Fingerhut (14.) B. Müller (15.) und H. Rode (16.). In der 38. Minute dann wieder mal eine Großchance für den TSV Korbach. Es folgten noch weitere Torchancen hüben wie drüben durch Fingerhut (41.), Rode (43.), sowie Carolina Martins für Korbach in der 45. MInute, die aber allesamt vergeben wurden. Bis zum Pausenpfiff war die SG die optisch bessere Mannschaft, zeigte aber erneut eklatante Schwächen im Torabschluß. Mehr denn je ist der Klassenerhalt nun ein Thema im Wattertal. Die SG findet sich nach dieser erneut verdienten Niederlage, jetzt auch auf eigenem Platz, auf Rang 10 der Tabelle und somit auf einem direkten Abstiegsplatz wieder. Nachdem die SG gleich zu Beginn bereits gute Einschussmöglichkeiten durch Berit Müller (6.) und Isabell Fingerhut (7.) vergab, war es der TSV Korbach, der mit dem 1. Angriff überhaupt gleich die 0:1 Führung in der 8. Minute durch Carina Jessinghausen in diesem, auf eher schwachem Niveau stehenden Verbandsligaspiel erzielte. Vorausgegangen war ein missglückter Abwehrversuch der SG. Jessinghausen erwischt den Ball noch nicht mal voll, das Leder fand aber unter dem Fuß von Torfrau Sabrina Wandrei hindurch seinen Weg ins Tor. Nach kurzer Schockstarre erholte sich die Heimmannschaft und erspielte sich Torchancen im Minutentakt durch I. Fingerhut (14.) B. Müller (15.) und H. Rode (16.). In der 38. Minute dann wieder mal eine Großchance für den TSV Korbach. Es folgten noch weitere Torchancen hüben wie drüben durch Fingerhut (41.), Rode (43.), sowie Carolina Martins für Korbach in der 45. MInute, die aber allesamt vergeben wurden. Bis zum Pausenpfiff war die SG die optisch bessere Mannschaft, zeigte aber erneut eklatante Schwächen im Torabschluß.

Nach dem Wechsel erspielte sich der TSV Korbach sofort ein spielerisches Übergewicht und setzte die SG enorm unter Druck. C. Schröder und C. Martins konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Erst ab der 56. Minute dann drei Torchancen hintereinander durch Franzi Klug, die aber allesamt vergeben wurden. In der 69. Minute dann Elfmeter für den TSV Korbach. Sabrina Wandrei hatte, nach Ansicht der Unparteiischen Stina Fiege, TSV Stürmerin Jessinghausen von den Beinen geholt, C. Martins trat an, fand aber in Torfrau Sabrina Wandrei ihre Meisterrin. So blieb es zunächst beim 0:1. Ab der 73. Minute nahm das Unheil für die SG ihren Lauf. Nach einem groben Foul an Franziska Klug musste diese das Feld verletzt verlassen. Diagnose offen. Für sie kam Paula Vorsatz zu ihrem 2. Verbandsligaeinsatz. Zuvor war bereits Alisa Klüppel rüde gefoult worden und mußte ebenfalls verletzt ausgewechselt werden. Für sie kam Emilia Damm in die Partie. Beide verletzten Spielerinnen werden wohl bis auf weiteres nicht mehr zur Verfügung stehen. Die ohnehin dauerhaft angespannte Personalsituation wird somit nochmals verschärft. Dann die spielentscheidende 83. Spielminute. SG-Stürmerin Kim Tegethoff wird von gleich drei Abwehrspielerinnen des TSV im Strafraum angegangen und zu Boden gebracht. Eigentlich darf es nur eine Entscheidung geben. Elfmeter! Zum Erstaunen aller Beteiligten bleibt die Pfeife der Unparteiischen stumm. Unglaublich!! Im Gegenzug dann die Entscheidung in dieser Partie. Nach einer gut getimten Flanke köpft Carolina Martins, für Wandrei unhaltbar, zum 0:2 ein. Danach passierte nicht mehr viel. Fazit: Der TSV Korbach hat das Spiel aufgrund der höheren Spielanteile insbesondere im 2. Durchgang und der besseren Durchschlagskraft vor dem Tor am Ende verdient gewonnen. Die SG leistete sich erneut sehr viele Ballverluste bereits im Mittelfeld und lief sich immer wieder fest. "Wenn du vorn die Tore nicht machst, wird du hinten bestraft". Eine alte Fußballerweisheit. Es muss auch erlaubt sein die Frage zu stellen warum ausgerechnet für dieses bekanntlich oft hitzige, prestigeträchtige Waldecker Derby eine erst 16-jährige Schiedsrichterin angesetzt wird. Die junge Frau war in vielen Situationen sichtbar überfordert. Damit hat man der Nachwuchsschiedsrichterin sicherlich keinen Gefallen getan.