0:2, 4:2, 4:4, 6:5 – Irres Tor-Spektakel im Bezirksliga-Hochsauerland

Einen absolut denkwürdigen Fußballnachmittag bekamen rund 125 Zuschauer am Sportzentrum am Sauerland Bad in Schmallenberg-Bad Fredeburg zu sehen. Dort empfing der TV Fredeburg den vor Saisonbeginn hoch gehandelten SV Hüsten 09 zur Begegnung des 13. Spieltags der Bezirksliga Staffel 4, in der heimischen Region auch "Bundesliga des Sauerlandes" genannt.

Die Hüstener mit Ex-Regionalliga-Trainer Holger Wortmann gingen als klarer Favorit in die Partie und wollten den Abstand zum spielfreien Spitzenreiter SG Bödefeld/Henne-Rartal möglichst auf sechs Punkte verkürzen, während die als heimstark bekannten Fredeburger im unteren Mittelfeld jeden Punkt für den Klassenerhalt gebrauchen können. Und der TV sorgte zu Beginn für eine dicke Überraschung und kochte den Favoriten aus dem Arnsberger Stadtgebiet eiskalt ab. Mirko Stanek brachte Fredeburg in der 18. Minute in Führung, die Kapitän Maximilian Steringer kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhte (45.+3).

Doch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Torspektakel von hohem Unterhaltungswert, an das man sich im Hochsauerland in Zukunft wohl noch erinnern wird. Hüsten stellte die Partie binnen sieben Minuten auf den Kopf. Erst sorgte der zur Halbzeit eingewechselte Paul Feldmann für den Anschluss (48.), ehe Christopher Gierse fünf Minuten später für den Ausgleich sorgte und weitere zwei Minuten später zum 3:2 traf. Und damit nicht genug: Die 09er erhöhten in der 69. Minute durch Nils Klauke sogar auf 4:2 – die Vorentscheidung könnte man, auch angesichts der individuellen Qualität der Gäste, meinen. Doch Fredeburg hatte mehr als einen weiteren Pfeil im Köcher und der Wahnsinn nahm seinen Lauf. Vier Minuten nach Klaukes Treffer verwandelte Fredeburgs Jarno Lobe einen Elfmeter und verkürzte wieder auf 3:4 aus Sicht des TV (73.). Weitere drei Minuten später war es wieder Lobe, der zu Stelle war und zum umjubelten 4:4-Ausgleich traf (76.). Doch damit nicht genug, denn nun schlug Hüsten wieder zurück.

In der 83. Minute sorgte der eingewechselte Marian Hölter für die erneute Führung des SV Hüsten zum 5:4, ehe Paul Feldmann mit seinem zweiten Tor zum 6:4 in der vierten Minute der Nachspielzeit nun endgültig alle Zweifel beseitigte. Doch der Torhunger war offenbar immer noch nicht gestillt. Tatsächlich gelang Jarno Lobe der lupenreine Hattrick, doch der nächste Anschlusstreffer zum 6:5-Endstand in der siebten Minute der Nachspielzeit kam letztlich zu spät. Nichtsdestotrotz ein Ergebnis, das man im überkreislichen Fußball nicht allzu oft sieht – da waren sich beide Trainer einig.

Fredeburgs Trainer Moritz Koch sagte zur 5:6-Niederlage beim Sauerlandfußball-Portal "match-day.de": "Ich weiß nicht, ob ich so ein Spiel in meiner Karriere schon einmal erlebt habe. Wir sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen und hätten sogar das dritte Tor machen können. Dann sind wir mit 2:4 in Rückstand geraten, haben auf 4:4 ausgeglichen und schließlich mit 5:6 verloren. Unser überragendes Offensivspiel haben wir uns durch die Defensivleistung in der zweiten Halbzeit kaputtgemacht. Wir müssen uns ärgern, denn mindestens ein Punkt hätte einfach in Fredeburg bleiben müssen." Auch Hüstens Holger Wortmann staunte bei dem Spielverlauf nicht schlecht: "Das war ein völlig kurioses Spiel. Nach dem 0:2-Pausenrückstand sind die Jungs überragend zurückgekommen. Nach dem 4:2 haben wir Fredeburg aber noch einmal ins Spiel kommen lassen, was uns nicht passieren darf. Trotzdem ist die Moral beeindruckend, auch danach noch die Tore für den wichtigen Sieg zu erzielen."

TV Fredeburg – SV Hüsten 09 5:6

TV Fredeburg: Fabien Rams, Leon Psiuk, Till Jungblut, Maximilian Rickert, Philipp Strasburger, Maximilian Steringer, Henry Wüllner (70. Bjarne Schneider), Tim Frentrop (58. Tim Brune), Jarno Lobe, Lars Marek (85. Noah Bernhard Witte), Mirko Stanek - Trainer: Moritz Koch

SV Hüsten 09: Silas Wiehoff, Sebastian Rogalski (79. Nick Lenze), Julius Oestersporkmann, Oskar Baroth, Selim Atmaca, Til Huber (46. Paul Feldmann), Nils Wilhelm Klauke (88. Okan Chalil), Lucas Arenz, Christopher Gierse (94. Gregor Krowczynski), Maurice Michael Eckel (78. Marian Hölter), Malsor Blakaj - Trainer: Holger Wortmann - spielender Co-Trainer: Lucas Arenz - spielender Co-Trainer: Christopher Gierse

Schiedsrichter: André Pecher (Paderborn) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Mirko Stanek (18.), 2:0 Maximilian Steringer (45.+3), 2:1 Paul Feldmann (48.), 2:2 Christopher Gierse (53.), 2:3 Christopher Gierse (55.), 2:4 Nils Wilhelm Klauke (69.), 3:4 Jarno Lobe (73. Foulelfmeter), 4:4 Jarno Lobe (76.), 4:5 Marian Hölter (83.), 4:6 Paul Feldmann (90.+4), 5:6 Jarno Lobe (90.+7)