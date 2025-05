0:17 Pleite gegen Empor: Hilalspor verkündet News

Hilalspor kassiert eine unglaubliche 0:17 Niederlage beim SV Empor in der Berlinliga. Mit großen personellen Problemen tritt der Tabellenletzte beim Tabellenachten an. Bis zur 9. Minute passiert noch nichts, dann brechen alle Dämme. Empors Tore erzielten Kurz (2x), Schulz (4x), Ngo (1x), S. Albrecht (1x), Möller (3x) und Quentin Albrecht, der gleich sechs Mal traf. Das Leben geht weiter in Kreuzberg. Präsident Adnan Tuc verkündet einen neuen sportlichen Leiter