 2026-08-11T08:43:49.129Z

Ligabericht

0:15 Tore: Bricht beim RSV Büblingshausen jetzt Panik aus?

Teaser GL GI/MR: +++ In den ersten beiden Saisonspielen hat Fußball-Gruppenliga-Aufsteiger RSV Büblingshausen ordentlich Lehrgeld zahlen müssen. Wie Coach Rahmani auf den schwierigen Start reagiert +++

von Redaktion · Heute, 09:43 Uhr · 0 Leser
Zwei, die aktuell schmerzlich beim Fußball-Gruppenligisten RSV Büblingshausen vermisst werden: Lukas Walther (l.) und Philipp Walliser (r.). © Isabel Althof
Zwei, die aktuell schmerzlich beim Fußball-Gruppenligisten RSV Büblingshausen vermisst werden: Lukas Walther (l.) und Philipp Walliser (r.). © Isabel Althof

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GL Gießen/Marburg
RSV Büblingshausen

Wetzlar. Vor einigen Wochen schien die Welt beim RSV Büblingshausen noch rosarot zu leuchten. In einer spannenden Relegationsrunde, dank Erfolgen gegen den VfB Wetter und den MTV Gießen, sicherten sich die Wetzlarer den Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Zwar verabschiedete sich Erfolgstrainer Marcel Cholibois, doch Jugend-Coach Cyrus Rahmani übernahm die für ihn keineswegs unbekannte Truppe.

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