0:15 Tore: Bricht beim RSV Büblingshausen jetzt Panik aus?

Wetzlar. Vor einigen Wochen schien die Welt beim RSV Büblingshausen noch rosarot zu leuchten. In einer spannenden Relegationsrunde, dank Erfolgen gegen den VfB Wetter und den MTV Gießen, sicherten sich die Wetzlarer den Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Zwar verabschiedete sich Erfolgstrainer Marcel Cholibois, doch Jugend-Coach Cyrus Rahmani übernahm die für ihn keineswegs unbekannte Truppe.
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