0:13 mit neun Spielern - neuer Tiefpunkt für den SC Brühl Bezirksliga, Staffel 3: Schlechter als es am Sonntag der Fall war, hätte es beim SC Brühl wohl gar nicht laufen können. Mit zunächst acht Feldspielern war Brühl chancenlos.

Wenn ein Landesliga-Absteiger gegen einen Kreisliga-Aufsteiger spielt, dann sollte die Rollenverteilung eigentlich klar sein. Ganz anders war das - auch schon im Vorfeld - zwischen dem SC Brühl und dem SC Elsdorf. Der SC Brühl hatte in zwölf Spielen erst drei Punkte geholt, Elsdorf schon 28. Dass das Spiel so deutlich werden würde, war eigentlich nicht zu rechnen. Als klar wurde, dass es für Brühl nicht mal zu einer ersten Elf reicht, war das Spiel aber eigentlich schon entschieden.

Erst neun, dann zehn, dann wieder neun Spieler

Auch, weil bei Elsdorf alles funktionierte. Schon in der vierten Minute traf Niklas Kühnapfel zur Führung. Hakan Gelgin erhöhte in der siebten Minute. Ein Doppelschlag von Leonard Hintzen in der zehnten und elften Minute führte zur 4:0-Führung. Alexander Vaaßen tat es ihm gleich und schnürte in der 17. und 18. Minute den nächsten Doppelpack. Gelgin erzielte ebenfalls sein zweites Tor zum 7:0. Kurz darauf konnte Brühl immerhin einen zehnten Mann aufs Feld schicken. Vaaßen interessierte das recht wenig - der 30-Jährige erhöhte auf 8:0. Gelgin traf zum 9:0 und dann kam es noch dicker für den SCB. Torwart Aziz Khwaja musste verletzt raus, ein Feldspieler wurde zum Torwart und Brühl spielte fortan wieder zu neunt. Trotzdem passierte bis zur Halbzeitpause nichts mehr.

Moderater zweiter Durchgang

Elsdorf nutzte die Gelegenheit zur Pause ausgiebig zu wechseln. Gleichzeitig hatte Brühl nach dem Seitenwechsel gleich wieder Pech. Ein weiterer Spieler verletzte sich und die Gäste mussten zu acht weitermachen. Der eingewechselte Assil Abdellaoui sorgte für die zweistellige Torausbeute der Elsdorfer. In der Folge schalteten die Gastgeber ein paar Gänge runter. Erst in der Schlussphase erhöhte Elsdorf nochmal. Alwares Totakehl, Johannes Wenning und nochmal Abdellaoui sorgten für den 13:0-Endstand.

Den Spielern des SC Brühl, die auf dem Platz standen einen Vorwurf zu machen, wäre sicherlich nicht fair. Die Gesamtsituation betrachtet, gibt der SC Brühl in dieser Saison aber kein schönes Bild ab und sollte schleunigst Lösungen für die sportliche Misere finden, wenn es noch was werden soll mit dem Klassenerhalt.