0:11 und 10:1: Die zwei Gefühlswelten des Bader SV

Noch ohne Punkte aus den ersten sechs Spielen, dazu setzte es nun eine deftige 0:11-Klatsche gegen den neuen Spitzenreiter FC Saloniki: Für die erste Mannschaft des Bader SV kommt es aktuell knüppeldick. Umso kurioser, dass deren zweite Mannschaft sich als Aufsteiger der Gruppe 2 mehr als ordentlich hält und durch einen krachenden 10:1-Sieg gegen den FSV Kettwig sich im erweiterten Kreis der Top-Teams tummelt.
Die SG Essen-Schönebeck trennte sich unterdessen mit einem packenden 2:2-Unentschieden gegen die SpVg Schonnebeck. Auch Aufsteiger SV Borbeck kam nicht über ein 3:3 gegen RuWa Dellwig hinaus. Die SGS, Borbeck und Saloniki stehen punktgleich an der Tabellenspitze.
In Gruppe 2 bleibt Croatia Essen nach einem 2:1-Erfolg über die DJK BW Mintard an der Tabellenspitze. Dahinter lauert mit zwei Punkten Rückstand das Trio um die TGD Essen-West, Preußen Eiberg und Alemannia Essen.
7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf II - Essener SC Preußen
28.09.25 RuWa Dellwig - FC Saloniki Essen
28.09.25 SpVg Schonnebeck II - FC Karnap 07/27
28.09.25 DKSV Helene Essen - FC Stoppenberg
28.09.25 Türkiyemspor Essen - DJK SG Altenessen
28.09.25 TuSEM Essen 1926 II - SG Essen-Schönebeck II
28.09.25 Sportfreunde Altenessen - SV Borbeck
28.09.25 Bader SV 91 - AL-ARZ Libanon
7. Spieltag
28.09.25 DJK Adler Union Frintrop II - SC Frintrop 05/21
28.09.25 ESC Rellinghausen II - DJK Blau-Weiß Mintard II
28.09.25 Bader SV 91 II - Fortuna Bredeney
28.09.25 NK Croatia Essen - Teutonia Überruhr
28.09.25 Alemannia Essen - TGD Essen-West
28.09.25 Preußen Eiberg - TuS Essen-West 81
28.09.25 SuS Niederbonsfeld - TuS Holsterhausen
28.09.25 SV Leithe - FSV Kettwig
