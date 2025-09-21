 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Ein komischer Tag für den Bader SV.
Ein komischer Tag für den Bader SV. – Foto: Ralf König

0:11 und 10:1: Die zwei Gefühlswelten des Bader SV

Der Bader SV stellt je eine Mannschaft in den beiden Essener A-Ligen. Für die Zweitvertretung läuft es bislang jedoch deutlich besser.

Noch ohne Punkte aus den ersten sechs Spielen, dazu setzte es nun eine deftige 0:11-Klatsche gegen den neuen Spitzenreiter FC Saloniki: Für die erste Mannschaft des Bader SV kommt es aktuell knüppeldick. Umso kurioser, dass deren zweite Mannschaft sich als Aufsteiger der Gruppe 2 mehr als ordentlich hält und durch einen krachenden 10:1-Sieg gegen den FSV Kettwig sich im erweiterten Kreis der Top-Teams tummelt.

Die SG Essen-Schönebeck trennte sich unterdessen mit einem packenden 2:2-Unentschieden gegen die SpVg Schonnebeck. Auch Aufsteiger SV Borbeck kam nicht über ein 3:3 gegen RuWa Dellwig hinaus. Die SGS, Borbeck und Saloniki stehen punktgleich an der Tabellenspitze.

In Gruppe 2 bleibt Croatia Essen nach einem 2:1-Erfolg über die DJK BW Mintard an der Tabellenspitze. Dahinter lauert mit zwei Punkten Rückstand das Trio um die TGD Essen-West, Preußen Eiberg und Alemannia Essen.

So läuft der 6. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Heute, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
11
0
Abpfiff
+Video

Heute, 11:00 Uhr
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
3
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
0
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
2
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
4
7
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
2
6
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
8
3
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
2
2
Abpfiff

So geht es am nächsten Spieltag weiter

7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf II - Essener SC Preußen
28.09.25 RuWa Dellwig - FC Saloniki Essen
28.09.25 SpVg Schonnebeck II - FC Karnap 07/27
28.09.25 DKSV Helene Essen - FC Stoppenberg
28.09.25 Türkiyemspor Essen - DJK SG Altenessen
28.09.25 TuSEM Essen 1926 II - SG Essen-Schönebeck II
28.09.25 Sportfreunde Altenessen - SV Borbeck
28.09.25 Bader SV 91 - AL-ARZ Libanon

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen!

So läuft der 6. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Heute, 15:00 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
1
10
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
0
4
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
2
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
3
5
Abpfiff
+Video

Di., 23.09.2025, 20:00 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
20:00

Heute, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
4
2

So geht es am nächsten Spieltag weiter

7. Spieltag
28.09.25 DJK Adler Union Frintrop II - SC Frintrop 05/21
28.09.25 ESC Rellinghausen II - DJK Blau-Weiß Mintard II
28.09.25 Bader SV 91 II - Fortuna Bredeney
28.09.25 NK Croatia Essen - Teutonia Überruhr
28.09.25 Alemannia Essen - TGD Essen-West
28.09.25 Preußen Eiberg - TuS Essen-West 81
28.09.25 SuS Niederbonsfeld - TuS Holsterhausen
28.09.25 SV Leithe - FSV Kettwig

