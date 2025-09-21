0:11 und 10:1: Die zwei Gefühlswelten des Bader SV

Noch ohne Punkte aus den ersten sechs Spielen, dazu setzte es nun eine deftige 0:11-Klatsche gegen den neuen Spitzenreiter FC Saloniki: Für die erste Mannschaft des Bader SV kommt es aktuell knüppeldick. Umso kurioser, dass deren zweite Mannschaft sich als Aufsteiger der Gruppe 2 mehr als ordentlich hält und durch einen krachenden 10:1-Sieg gegen den FSV Kettwig sich im erweiterten Kreis der Top-Teams tummelt.

Die SG Essen-Schönebeck trennte sich unterdessen mit einem packenden 2:2-Unentschieden gegen die SpVg Schonnebeck. Auch Aufsteiger SV Borbeck kam nicht über ein 3:3 gegen RuWa Dellwig hinaus. Die SGS, Borbeck und Saloniki stehen punktgleich an der Tabellenspitze.

In Gruppe 2 bleibt Croatia Essen nach einem 2:1-Erfolg über die DJK BW Mintard an der Tabellenspitze. Dahinter lauert mit zwei Punkten Rückstand das Trio um die TGD Essen-West, Preußen Eiberg und Alemannia Essen.