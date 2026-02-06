0:11-Pleite: SC Olching zahlt gegen Regionalligisten Lehrgeld

Der SC Olching unterlag dem FC Augsburg II im Testspiel mit 0:11. – Foto: Dieter Metzler/FuPa

Grundsätzlich sind Felix Mayer, Trainer des SC Olching, Testspielergebnisse egal. Doch über dieses wird dennoch zu reden sein müssen. Mit 0:11 (0:4) verlor der Bezirksliga-Spitzenreiter bei Regionalligist FC Augsburg II. „Wir wollten sportlichen Input reinbringen“, sagte Mayer. Das vom SCO-Trainer eingeforderte „risikoreiche Spiel gegen den Ball“ bestraften die Augsburger Bundesliga-Talente eiskalt. Die Sache, die Mayer aber viel mehr ärgert, war das Auftreten einiger seiner Akteure. „Wir haben uns nicht an Abläufe gehalten, haben stattdessen Einzel-Fußball gespielt.“

Auch die Körpersprache manches Spielers ließ deutlich zu wünschen übrig. Die ersten 15 Minuten hielten die Olchinger mit, danach brachen alle Dämme. „Wir sind dem Ball mehr hinterhergelaufen, als dass wir ihn selbst hatten.“ Alles in allem ordnete Mayer das Duell gegen die drei Ligen höher spielende FCA-Reserve als „lehrreiche Geschichte“ ein. Der nächste Test ist am Samstag, 7. Februar: um 14.30 Uhr in Karlsfeld.