0:10 im Test: Neufahrn bekommt neuen Trainer „Ich muss jetzt schnell Zugriff auf die Mannschaft bekommen"

Bereit für harte Arbeit: Bastian Schweiger setzt vor allem auf die Basics. – Foto: Verein

Der neue Coach übernimmt den Ligavorletzten bis Saisonende. Nach einer 0:10-Testspielpleite gibt es viel zu tun für den FC Neufahrn.

Neufahrn – In der Fußball-Kreisklasse 3 ist der vakante Trainerposten wieder besetzt: Beim FC Neufahrn wurde Bastian Schweiger als neuer Coach vorgestellt. Der folgt beim abstiegsbedrohten Club auf Maximilian Peschek, der aus beruflichen Gründen weggezogen ist. Wenn man einige Jahre zurückdenkt, dann ist Schweiger im Landkreis durchaus ein alter Bekannter: In der Corona-Abbruchsaison 2019/21 betreute er in der Freisinger Kreisklasse den TSV Paunzhausen. Zuletzt coachte er den Kreisliga-Club FC Eitting, wo sich die Wege Anfang November trennten.

„Ich werde das Rad nicht neu erfinden.“ Im Zuge der Trainersuche beim FC Neufahrn erinnerte sich Markus Schubert an seinen Schiedsrichterkollegen, der bei früheren Anfragen des Vereins Nein gesagt hatte. „Wir kamen da wegen der Entfernung nicht auf einen Nenner“, erzählt der Coach. Denn Schweiger wohnt in Pfeffenhausen im Landkreis Landshut – und da ist die Fahrt nach Neufahrn durchaus knackig. Angesichts der Notlage des FCN mit Trainerrücktritt und Abstiegsplatz entschied er sich nun doch dazu, „bis zum Sommer zu helfen“. Die Neufahrner Funktionäre um Abteilungsleiter Michael Joba freuen sich nun auf einen Fachmann, der die Trainer-B-Lizenz besitzt und auch beim Schanzer-Fußballcamp des FC Ingolstadt im Nachwuchsbereich aktiv ist.