 2026-06-22T14:49:50.746Z

Testspiel

0:10, 6:0 & 5:0: Testspiel-Splitter aus Landesliga und Bezirksliga

von red · Heute, 16:39 Uhr · 0 Leser
Doppelte Torschützen am Sonntag: Yannick Zidaric (l.) und Tanel Engin (r.).
Doppelte Torschützen am Sonntag: Yannick Zidaric (l.) und Tanel Engin (r.). – Foto: Fupa

Verlinkte Inhalte

BZL Mittelfranken Süd 25/26
KL2 25/26
noch nicht zugeordnet
Landesliga Nordost
BZL Oberfranken Ost

Einige Landesliga- und Bezirksliga-Teams waren am Sonntag, dem 21. Juni, im Einsatz. Eine Übersicht über die Torschützen und Spiele der Bezirksliga- und Landesliga-Teams.

______________________________________________

________________________________________________

Testspiele der Teams der Landesliga Nordost: Engin-Doppelpack für Mögeldorf

Die SpVgg Mögeldorf zeigt sich in starker Frühform: Nur zwei Tage nach dem 2:2 gegen Bayernliga-Absteiger ATSV Erlangen schlug die SpVgg den Bezirksligisten Burgoberach mit 4:0. Eigengewächs Manuel Mrkonjic traf erstmals für das Herrenteam und besorgte die frühe Führung (6.). Luca Vitalini (32.) und Tanel Engin per Doppelpack (53., 88.) sorgten am Ende für den klaren 4:0.

Gestern, 16:00 Uhr
FC/DJK Burgoberbach
FC/DJK BurgoberbachBurgoberbach
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
0
4
Abpfiff

Testspiele der Teams der Bezirksliga in Mittelfranken: Remis für Fortuna Neuses

Während Burgoberach mit 0:4 gegen Mögeldorf unter die Räder kam (s.o.), spielte Fortuna Neuses beim Testspielauftakt 1:1. Gegen Kreisligist Altenberg sorgte Marvin Kressel für die frühe Fortuna-Führung. Am Donnerstag wartet auf Neues nun der erste Härtetest. Um 19 Uhr geht es gegen Landesligist TSC Neuendettelsau.

Gestern, 15:00 Uhr
FV Fortuna Neuses
FV Fortuna NeusesFort. Neuses
TSV Altenberg
TSV AltenbergAltenberg
1
1
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC/DJK Burgoberbach
FC/DJK BurgoberbachBurgoberbach
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
0
4
Abpfiff

Testspiele der Teams der Bezirksliga in Oberfranken: 0:10 gegen Bayern Hof, Bayreuth und TSV siegen klar

Dem 1. FC Trogen wurden am Sonntag gegen Bayern Hof die Grenzen aufgezeigt. Für den Bayernligist trugen sich sieben verschiedene Torschützen ein. Durkan (3x), Frank, Gezer, Stadelmann (2x) und Saalfrank sorgten für die klare 0:10-Pleite des 1. FCT. Ohne eigenes Tor blieb auch Union Selb gegen Kreisklasse-Meister Gefrees/Streitau. Am Sonntag wartet nun die SV Grafenwöhr.

Klare Siege fuhren dagegen Saas Bayreuth und der TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf ein. Bayreuth siegte gegen die SG Trockau mit 6:0. Besonders erfreulich: Beim Bezirksligisten trugen sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein.

Der TSV siegte derweil mit 5:1 gegen Grafenwöhr. Brehm (30.), Meyer (41.) und Schott (45.) stellten bereits vor der Pause auf 3:0. In der zweiten Hälfte schraubten Preissinger (60.) und Bauernfeind (71.) das Ergebnis in die Höhe. Den zwischenzeitlichen 1:4-Anschlusstreffer machte Kesetovic. (Hier geht's zum Spielplan des TSV Kichenlaibach) Union Selb spielte indes am Sonntag torlos gegen

Gestern, 17:00 Uhr
SpVgg Bayern Hof
SpVgg Bayern HofBayern Hof
1. FC Trogen
1. FC TrogenFC Trogen
10
0

Gestern, 10:00 Uhr
SG Trockau
SG TrockauSG Trockau
BSC Saas Bayreuth
BSC Saas BayreuthSaasBayreuth
0
6
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf
TSV Kirchenlaibach-SpeichersdorfKir`laibach
SV TuS/DJK Grafenwöhr
SV TuS/DJK GrafenwöhrGrafenwöhr
5
1
Abpfiff

Gestern, 15:45 Uhr
SG1/ FC Gefrees / TSV Streitau
SG1/ FC Gefrees / TSV StreitauSG1/ FC Gefrees / TSV Streitau
SV Union Selb
SV Union SelbUnion Selb
0
0
Abpfiff

Teams der Bezirksliga in Unterfranken: Rimpar schlägt Lengfeld klar – Plaumheim nur 2:2 nach 2:0

Erfolgreicher Sonntag für Rimpar: Der ASV siegte beim TSV Lengfeld deutlich. Flores Vega sorgte mit einem Doppelpack für eine 2:0-Führung. Fischer (48.), Kuhn (86.) und Burkard (88.) sorgten am Ende für ein klares 5:0 gegen den ehemaligen Landesligisten.

Pflaumheim führte indes ebenfalls mit 2:0 gegen Hösbach zur Pause dank der Tore von David Kast und Luis Oberle, weil Yannick Zidaric in der zweiten Hälfte aber zweimal traf, endete die Begegnung zwischen Bezirksligist und Kreisklassist am Ende aber mit 2:2.

Gestern, 10:30 Uhr
TSV Lengfeld
TSV LengfeldTSV Lengfeld
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
0
5
Abpfiff

Gestern, 11:00 Uhr
FC Hösbach
FC HösbachHösbach
TSV Pflaumheim
TSV PflaumheimPflaumheim
2
2
Abpfiff