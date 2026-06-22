0:10, 6:0 & 5:0: Testspiel-Splitter aus Landesliga und Bezirksliga

Einige Landesliga- und Bezirksliga-Teams waren am Sonntag, dem 21. Juni, im Einsatz. Eine Übersicht über die Torschützen und Spiele der Bezirksliga- und Landesliga-Teams.
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Die SpVgg Mögeldorf zeigt sich in starker Frühform: Nur zwei Tage nach dem 2:2 gegen Bayernliga-Absteiger ATSV Erlangen schlug die SpVgg den Bezirksligisten Burgoberach mit 4:0. Eigengewächs Manuel Mrkonjic traf erstmals für das Herrenteam und besorgte die frühe Führung (6.). Luca Vitalini (32.) und Tanel Engin per Doppelpack (53., 88.) sorgten am Ende für den klaren 4:0.
Während Burgoberach mit 0:4 gegen Mögeldorf unter die Räder kam (s.o.), spielte Fortuna Neuses beim Testspielauftakt 1:1. Gegen Kreisligist Altenberg sorgte Marvin Kressel für die frühe Fortuna-Führung. Am Donnerstag wartet auf Neues nun der erste Härtetest. Um 19 Uhr geht es gegen Landesligist TSC Neuendettelsau.
Dem 1. FC Trogen wurden am Sonntag gegen Bayern Hof die Grenzen aufgezeigt. Für den Bayernligist trugen sich sieben verschiedene Torschützen ein. Durkan (3x), Frank, Gezer, Stadelmann (2x) und Saalfrank sorgten für die klare 0:10-Pleite des 1. FCT. Ohne eigenes Tor blieb auch Union Selb gegen Kreisklasse-Meister Gefrees/Streitau. Am Sonntag wartet nun die SV Grafenwöhr.
Klare Siege fuhren dagegen Saas Bayreuth und der TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf ein. Bayreuth siegte gegen die SG Trockau mit 6:0. Besonders erfreulich: Beim Bezirksligisten trugen sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein.
Der TSV siegte derweil mit 5:1 gegen Grafenwöhr. Brehm (30.), Meyer (41.) und Schott (45.) stellten bereits vor der Pause auf 3:0. In der zweiten Hälfte schraubten Preissinger (60.) und Bauernfeind (71.) das Ergebnis in die Höhe. Den zwischenzeitlichen 1:4-Anschlusstreffer machte Kesetovic. (Hier geht's zum Spielplan des TSV Kichenlaibach) Union Selb spielte indes am Sonntag torlos gegen
Erfolgreicher Sonntag für Rimpar: Der ASV siegte beim TSV Lengfeld deutlich. Flores Vega sorgte mit einem Doppelpack für eine 2:0-Führung. Fischer (48.), Kuhn (86.) und Burkard (88.) sorgten am Ende für ein klares 5:0 gegen den ehemaligen Landesligisten.
Pflaumheim führte indes ebenfalls mit 2:0 gegen Hösbach zur Pause dank der Tore von David Kast und Luis Oberle, weil Yannick Zidaric in der zweiten Hälfte aber zweimal traf, endete die Begegnung zwischen Bezirksligist und Kreisklassist am Ende aber mit 2:2.