0:10, 6:0 & 5:0: Testspiel-Splitter aus Landesliga und Bezirksliga

Während Burgoberach mit 0:4 gegen Mögeldorf unter die Räder kam (s.o.), spielte Fortuna Neuses beim Testspielauftakt 1:1. Gegen Kreisligist Altenberg sorgte Marvin Kressel für die frühe Fortuna-Führung. Am Donnerstag wartet auf Neues nun der erste Härtetest. Um 19 Uhr geht es gegen Landesligist TSC Neuendettelsau .

Testspiele der Teams der Bezirksliga in Oberfranken: 0:10 gegen Bayern Hof, Bayreuth und TSV siegen klar

Dem 1. FC Trogen wurden am Sonntag gegen Bayern Hof die Grenzen aufgezeigt. Für den Bayernligist trugen sich sieben verschiedene Torschützen ein. Durkan (3x), Frank, Gezer, Stadelmann (2x) und Saalfrank sorgten für die klare 0:10-Pleite des 1. FCT. Ohne eigenes Tor blieb auch Union Selb gegen Kreisklasse-Meister Gefrees/Streitau. Am Sonntag wartet nun die SV Grafenwöhr.

Klare Siege fuhren dagegen Saas Bayreuth und der TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf ein. Bayreuth siegte gegen die SG Trockau mit 6:0. Besonders erfreulich: Beim Bezirksligisten trugen sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein.

Der TSV siegte derweil mit 5:1 gegen Grafenwöhr. Brehm (30.), Meyer (41.) und Schott (45.) stellten bereits vor der Pause auf 3:0. In der zweiten Hälfte schraubten Preissinger (60.) und Bauernfeind (71.) das Ergebnis in die Höhe. Den zwischenzeitlichen 1:4-Anschlusstreffer machte Kesetovic. (Hier geht's zum Spielplan des TSV Kichenlaibach) Union Selb spielte indes am Sonntag torlos gegen