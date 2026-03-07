0:1 - SuS Buer unterliegt in Unterzahl

"Wir spielen eigentlich durchweg einen sauberen Fußball auf einem Rasenplatz, der im Osnabrücker Umfeld zu dieser Jahreszeit selten so gut zu sehen ist. Respekt dafür an den Verein Buer. Das Spiel wurde sehr gut auf den Gegner abgestimmt. Wir haben uns defensiv sehr kompakt und gut gestellt, in der ersten Halbzeit sehr wenig zugelassen und offensiv einige Nadelstiche gesetzt. Da wir es vor dem Tor jedoch nicht sauber zu Ende spielen, gehen wir mit einem 0:0 in die Pause. Ich habe innerlich aber nicht daran gezweifelt, dass wir heute am Ende des Tages die Punkte mitnehmen! Nach der Pause gehen wir dann endlich verdient durch Stancic mit 0:1 in Führung. Kurz darauf gerät Buer nach einem klaren Handspiel in Unterzahl und wir müssen durch einige Konter eigentlich auf die Entscheidung erzielen. Das gelingt uns leider nicht. In der 85. Minute stolpern wir die einzig klare Chancen des Gegners fast selbst rein und hätten uns damit beinahe um unseren Lohn gebracht. Im Großen und Ganzen ein weiterer wichtiger und auch verdienter Sieg für meine Truppe, sagte uns Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen) nach dem Spiel.