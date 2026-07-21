0:1 - Oberligist zieht beim Verbandsligisten den Kürzeren

Das Testspiel hielt für Türkspor Neckarsulm beim Verbandsligisten Schwäbisch Hall direkt zu Beginn einen Dämpfer bereit. Nur drei Minuten waren auf der Uhr absolviert, als die Gäste ein schwerer Schock traf. Ein Spieler erlitt eine Verletzung und musste mit dem Krankenwagen direkt in das Diak gebracht werden.

Dieser emotionale Tiefschlag prägte die Anfangsphase der Partie spürbar. Auf der anderen Seite drängten die Gastgeber auf das Führungstor. Die beste Gelegenheit für Schwäbisch Hall ereignete sich in der 15. Minute, als Alexander Aschauer mit einem Lattenkracher nur haarscharf am Führungstreffer scheiterte. Trotz dieser hochbrisanten Szenen und des großen Kampfes ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Der entscheidende Treffer in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Mannschaften in diesem umkämpften Testspiel nichts. Es blieb eine emotionale Begegnung. Die Entscheidung in dieser Partie fiel schließlich nach einer Stunde Spielzeit. In der 60. Minute schlug der Verbandsligist eiskalt zu: Tony Elie Tella Nounga erzielte in der 60. Minute das 1:0 für die Sportfreunde Schwäbisch Hall. Dieser Treffer bedeutete gleichzeitig den Endstand der Begegnung.