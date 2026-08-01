0:1-Niederlage: SSV Ulm 1846 verliert Generalprobe in Regensburg

Die Vorzeichen vor diesem letzten Testspiel der Sommervorbereitung standen ganz im Zeichen der Standortbestimmung. Der SSV Ulm 1846 Fußball trat auf dem Trainingsgelände des SSV Jahn Regensburg an. Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs lag erst wenige Monate zurück, als man sich Ende Februar in der 3. Liga mit einem 1:1-Unentschieden getrennt hatte. Im Kader der Hausherren stand mit Torhüter Max Schmitt zudem ein bekannter Name, der in der vergangenen Spielzeit noch für die Spatzen das Tor gehütet hatte. Personell mussten die Ulmer auf Lucas Röser verzichten, der sich im WFV-Pokal an der Hand verletzt hatte, sowie auf die Langzeitverletzten. Dagegen kehrten Per Lockl und Masaaki Takahara in das Aufgebot zurück.

Frühe Regensburger Offensive und der entscheidende Treffer

Die Regensburger erarbeiteten sich den ersten Abschluss, als ein Distanzschuss in der 4. Minute rechts am Tor vorbeiging. Zwei anschließende Freistöße in der 6. Minute blieben ohne Gefahr für das Ulmer Kasten, ehe ein Zweikampf im Strafraum nach einem Regensburger Vorstoß über die rechte Seite in der 8. Minute von den Unparteiischen nicht geahndet wurde. Nach weitgehend ausgeglichenen Spielanteilen ohne klare Möglichkeiten schlug der Drittligist in der 21. Spielminute entscheidend zu: Nachdem Daniel Hülsenbuch den ersten Angriff noch klären konnte, kam Regensburg über die linke Seite erneut vor das Gehäuse. In der Mitte stand Marco Wörner in der 21. Minute richtig und netzte zum 1:0 für die Gastgeber ein.

Verpasste Chancen und knapper Pausenrückstand

Nach dem Gegentreffer blieb die Ulmer Defensive gefordert. Ein vermeintlicher zweiter Treffer der Hausherren in der 29. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung vom Schiedsrichter nicht anerkannt. Die Ulmer suchten ihrerseits den Weg nach vorne: Eine präzise Flanke von Azevedo erreichte in der 39. Minute Oliver Wähling, der den Ball im Luftduell jedoch nicht entscheidend auf das Tor bringen konnte. Kurz vor dem Pausenpfiff verhinderte Daniel Hülsenbuch mit einer Kopfballklärung zur Ecke in der 45. Minute weiteren Schaden, sodass es mit einem knappen 0:1-Rückstand in die Kabinen ging.

Steigerung im zweiten Durchgang und Schlussoffensive

Nach dem Seitenwechsel stoppte Alex Kopf in der 47. Minute einen Regensburger Angriff mit einem Foulspiel, doch der darauffolgende Freistoß der Hausherren blieb ungenutzt. Auf der Gegenseite prüfte Azevedo den Regensburger Torhüter in der 53. Minute mit einem Distanzschuss. In der 57. Minute setzte ein Regensburger Angreifer den Ulmer Schlussmann Robin Mantel unter Druck, der die Kugel jedoch gerade noch aus der Gefahrenzone schlagen konnte. Nach einem Foul an Azevedo brachte Per Lockl einen Freistoß in den Sechzehner, wo Marcel Seegert in der 65. Minute nur knapp am Tor vorbeiköpfte.

In der von mehreren Unterbrechungen geprägten Schlussphase erarbeitete sich der SSV ab der 83. Minute seine beste Phase: Steffen Meuer scheiterte mit einem Abschluss am gegnerischen Keeper, der den Ball im Nachfassen sicherte. Trotz weiteren Ulmer Drucks in den Schlussminuten blieb der Ausgleich verwehrt. Überschattet wurde die Partie von den Verletzungen von Benjamin Goller und Oliver Wähling.

Auswertung des Testspiels und Aufarbeitung

Trotz der Niederlage zeigte die Ulmer Mannschaft vor den 754 Zuschauern über weite Strecken eine ordentliche Vorstellung. Die Defensive präsentierte sich weitgehend kompakt und ließ abgesehen vom Gegentreffer durch Marco Wörner in der 21. Minute wenig zu. In der Offensive fehlte es über weite Strecken an der letzten Durchschlagskraft, wenngleich das Team in der späten Phase des Spiels bewies, dass es Torgefahr heraufbeschwören kann. Die Analyse der Fehler und der gesundheitlichen Rückschläge wird nun die erste Aufgabe des Trainerteams sein, um die richtigen Schlüsse aus dieser Generalprobe zu ziehen.