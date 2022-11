0:1 – MSV Duisburg kann sich für hohen Aufwand nicht belohnen 3. Liga: Der MSV Duisburg unterliegt nach guter Leistung dem FC Ingolstadt mit 0:1.

Im letzten Heimspiel des Jahres 2022 empfing der MSV Duisburg in der 3. Liga den FC Ingolstadt. Während der MSV aus sportlicher Sicht durchaus im Soll ist, agieren die Gäste bislang ein wenig hinter den Erwartungen. Zwar sind es nur wenige Punkte bis zum Relegations- beziehungsweise einem Aufstiegsplatz, doch insgeheim dürften sich die Verantwortlichen des Zweitliga-Absteigers auch zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr ausgerechnet haben. Jedoch ist der FCI noch der beste der drei Absteiger. Dynamo Dresden und der FC Erzgebirge Aue sind deutlich schlechter in die Spielzeit gestartet.

Sportlich entwickelte sich auf dem Platz zunächst ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Gastgeber den besseren Start erwischten. Chancen blieben in der Anfangsphase allerdings auf beiden Seiten Mangelware. Mit andauernder Spielzeit konnte Ingolstadt ein wenig Feldüberlegenheit aufbauen, doch auch sie fanden keine Mittel, die Defensive der Duisburger zu überwinden. Die beste Chance der ersten 45 Minuten für den FCI gab es nach einer guten halben Stunde. Der MSV verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung und eröffnete den Gästen somit eine Konterchance in Überzahl. Kapital konnte Ingolstadt daraus allerdings nicht schlagen, spielte den Angriff unsauber zu Ende und konnte am Ende über die herausspringende Ecke noch froh sein.

Ein wenig besser machte es der MSV kurze Zeit später. Zunächst prüfte Marvin Ajani aus spitzem Winkel Marius Funk im Kasten der Ingolstädter (34.), kurz vor der Pause verzog Ajani aus rund zwölf Metern, nachdem er zuvor den Ball stark annehmen, unter Kontrolle bringen und einen Gegenspieler aussteigen lassen konnte. Mehr zeigten beide Mannschaften im ersten Durchgang jedoch nicht und so ging es leistungsgerecht mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Duisburg drängt – Ingolstadt trifft

Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren gleich dominant. So sprangen in den ersten zwei Minuten der zweiten Hälfte auch gleich drei Ecken heraus, die sich in ihrer Torgefahr zwar steigern konnten, zum Torerfolg kam es jedoch nicht. Nur zwei Zeigerumdrehungen später verpasste Chinedu Ekene nach einer scharfen Hereingabe von Kapitän Moritz Stoppelkamp nur um Haaresbreite und wiederum zwei Minuten später scheiterte Niklas Stierlin nach guter Vorarbeit von Ekene und Ajani nur knapp an Funk. Mitten in die Duisburger Drangphase fiel schließlich die Führung für die Gäste. Aus einer Chance, die eigentliche keine war, erzielte Calvin Brackelmann das 1:0. Anstatt lang zu klären legte die MSV-Defensive dem Ingolstädter Angreifer den Ball im eigenen Strafraum vor die Füße, der sich artig bedankte und zur Führung einschob (58.).