0:1 in Uerdingen: So erklärt Tönnies die Topspiel-Schlappe beim KFC

Der einstige Bundesligist KFC Uerdingen rief am Samstag zum Topspiel des 14. Spieltags in der Oberliga Niederrhein, als es im heimischem Grotenburg Stadion gegen Vorjahres-Vizemeister SpVg Schonnebeck ging. Die Essener Gäste, die mit einem vier Punkte-Vorsprung auf den Regionalliga-Absteiger in die Begegnung gingen, mussten sich schlussendlich denkbar knapp mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Cheftrainer Dirk Tönnies zieht im Gespräch mit FuPa Niederrhein anschließend Bilanz und erklärt die Gründe für die Niederlage.

Einzig zwei Plätze trennten die SpVg Schonnebeck und Verfolger KFC Uerdingen vor Spielbeginn voneinander, die Krefelder hatten zudem ein Spiel weniger als die Essener absolviert. Demnach war fraglos von einer Partie auf Augenhöhe auszugehen, was sich schlussendlich auch auf dem Feld bestätigen sollte: Nachdem die SpVg aus Schonnebeck in Durchgang eins zwar am Drücker war, allerdings nicht zu zwingenden Torchancen kam, war es schlussendlich ein Standart, der zum 1:0-Siegtreffer durch KFC-Kapitän Ole Päffgen führte. SpVg-Coach Dirk Tönnies ordnet im Anschluss an die Partie die Leistung seiner Mannschaft ein und erklärt die personellen Umstellungen vor Spielbeginn.

Tönnies: „Haben zu fahrig und unsauber gespielt“