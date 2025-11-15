0:1-Heimniederlage gegen Sandhausen 

Die Partie startete direkt hitzig und mit ordentlich Feuer auf beiden Seiten. Bereits nach 8 Minuten gerieten die Homburger nach einem Patzer von Keeper Michael Gelt nach einem Eckball in Rückstand. Kwabenaboye Schulz nutzte die Situation und traf zum 0:1 für den SVS. Wenige Minuten später unterlief auch Gäste-Keeper Scheller ein Patzer, als er Minos Gouras den Ball genau vor die Füße spielte. Dieser setzte die Kugel jedoch am Tor vorbei. Auf dem Platz und auf den Rängen blieb die Stimmung weiter hitzig.

Die Gastgeber kamen im ersten Durchgang zu den etwas gefährlicheren Möglichkeiten. So verfehlte ein Schuss von Louis Kolbe aus der zweiten Reihe in der 21. Minute das Homburger Tor knapp. Kurz darauf landete der Ball der Sandhäuser nach einem Freistoß erneut im Tor der Gastgeber, der Treffer zählte aufgrund eines Offensivfouls jedoch nicht. Die Homburger suchten aber auch immer wieder den Weg nach vorne und hatten durch Markus Mendler und Justin Petermann Möglichkeiten, die jedoch nicht verwertet werden konnten. Zur Pause blieb es so bei der 0:1-Führung für die Sandhäuser.

Zur zweiten Halbzeit wechselten die Gastgeber doppelt und Simon Joachims und Frederik Schumann kamen für Frederic Baum und Manuel Kober in die Partie. Auch der zweite Durchgang bleib nach Tumulten mit dem Halbzeit-Pfiff weiter hitzig. Die Homburger erhöhten den Druck etwas und kamen gleich zu guten Chancen. In der 58. Minute landete ein Eckball der Grün-Weißen um ein Haar im Tor. Sechs Minuten später köpfte Nico Jörg den Ball nach Flanke von Mendler aus kurzer Distanz an die Latte und verpasste die Riesenchance zum Ausgleich.

In der 73. Minute gerieten die Gäste nach einem Foulspiel von Jahn Herrmann, der dafür die Gelb-Rote Karte sah, in Unterzahl. Die Grün-Weißen drückten in Überzahl weiter und kamen durch Simon Joachims und Frederik Schumann zu weiteren Möglichkeiten. Aber auch die Sandhäuser blieben weiter gefährlich und lauerten immer wieder auf Konter und Lücken. Die Homburger warfen weiter bis zum Schluss alles nach vorne, aber der Ball wollte einfach nicht rein. So blieb es am Ende bei der knappen 0:1-Niederlage gegen den SV Sandhausen.

Gäste-Trainer Olaf Janssen sagte nach dem Spiel: "Wir sind superglücklich über diesen Sieg, wenn man bedenkt, welch dünne Personaldecke wir vor dem Spiel hatten. Wir sind mit zwölf Feldspielern angereist, der Rest war aus der U19. Dann verletzt sich noch erner aus der Dreierkette, mit einem Pferdekuss, der hielt dann noch bis zur Pause durch. der nächste Defensivspieler fliegt vom Platz und Pascal Testroet mussten wir auch nach 50 Minuten raus nehmen, weil die Wade zwickte. Wir verfahren seit einigen Wochen nach dem Motto "Wir müssen es lieben zu verteidigen", seitdem bekommen wir kaum noch Gegentore. Ich bin brutal stolz auf dei Mannschaft. Wir haben in der ersten Hälfte ein überragendes spiel gemacht. Wir hatten Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Es waren knifflige Sachen auf unserer hintersten Linie, die wir aber bravourös verteidigt haben. Kwabenaboye Schulz war heute herausragend, was der abgelaufen ist. Als wir in Unterzahl gerieten, dachte ich zuerst, das wird nicht gut gehen heute mit den vielen Rückschlägen, doch auch das hat die Mannschaft kompensiert. Wir haben weiter alles reingeworfen. Wir hatten dann auch Göück bei einem Lattentreffer von Homburg. Das Spiel war überragend für die Zuschauer mit Emotionen, außerhalb war es deutlich drüber, so dass die Halbzeit länger dauerte. Wir sind froh, dass wir diese hohe Hürde genommen haben. Wir müssen sehen, wie viele Spieler wir bis nächsten Freitag zusammen kriegen. Wir wurden in der Pause informiert, dass es etwas später weiter geht, die Spieler wollten dann auch wieder raus. Unser Weg nach vorne geht nicht so schnell, wir hatten im Mai keine Spieler und kein Personal im Umfeld, wir hatten nur leere weiße Blätter, das dauert, bis da eins ins andere greift. Wir haben den Abstand jetzt verkürzt, aber wir schauen nicht ganz nach vorne. Wenn wir in der Rückrunde weiter stabil sind, geht vielleicht noch was. Aber das ist nicht das primäre Ziel. Im Winter kommen ja ungefähr zehn Spieler zurück, wir haben ja elf Wochen Pause, da muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Wir haben uns eine große Herausforderung da gestellt".

Roland Seitz meinte: "Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Es ging für uns unglücklich los, wir machen einen persönlichen Fehler, da fällt das 0:1. Wir haben was geschenkt, das sie genommen haben. Ihr Torwart will uns was schenken, was wir nicht annehmen. Wir hatten viele Aktionen, die wir so trainiert haben und auf Videos angeschaut haben. Ihre Kette stand hoch, so dass wir auch zu Chancen kamen. Uns hat da etwas das Glück gefehlt, auch was Schiedsrichterentscheidungen anbetrifft. Wir wollten das Tempo hoch halten, wir haben gehofft, weitere Chancen zu bekommen. Die haben wir auch bekommen, aber wir haben wieder nicht getroffen, wir hätten den Punkt retten wollen. Vor sechs Wochen hätten wir gegen sie wohl gewonnen, jetzt reichte es nicht mal zu einem Punkt. Es tut im Moment etwas weh.

Der FC Homburg ist momentan Elfter, kann am Sonntag aber noch einen Platz verlieren, wenn der SC Freiburg II sein Heimspiel gegen die Reserve des 1. FSV Mainz 05 gewinnt. Sandhausen ist nun Neunter, könnte bei einer hohen Heimniederlage des FC-Astoria Walldorf am Sonntag gegen die TSG Balingen sogar noch auf Rang Acht vorrücken.

Am kommenden Samstag, den 22. November gastiert unser FCH zum Rückrunden-Auftakt beim KSV Hessen Kassel. Anstoß im Kasseler Auestadion ist um 14 Uhr.