0:1 gegen Hornau: Biebrich 02 hadert mit dem Referee

Glasklar war für ihn der Fall bei der Strafraumszene mit John Reith: „Er bekommt einen Schlag gegen das Laufbein in der Luft. Zu 100 Prozent Elfmeter, da gibt es keine zwei Meinungen. Das war schon in so einem wichtigen Spiel mit Blick auf den Schiedsrichter sehr, sehr unglücklich.“ Ein Pfostentreffer von Reith, der bereits Keeper Jakob Archut ausgespielt hatte, sowie Lenks Großchance kurz vor Schluss rundeten die Kette unglücklicher Momente aus 02-Sicht ab. „Kein Vorwurf an die Jungs. Mindestens ein Remis, wenn nicht sogar ein Sieg wäre verdient gewesen“, fand Saridogan. Nach dem Pokalspiel in Erbenheim geht es in die Liga nach Heuchelheim (So., 14 Uhr).

Aufseiten von den TuS Hornau sprach Trainer Andreas Klöckner bei der Abseitssituation von einer "50-50-Situation", ebenso beim Elfmeter von einer Kann-Entscheidung. "Es hätte zur kleinlichen Linie des Schiedsrichters gepasst, wenn er auf Elfmeter entschieden hätte. Der Spieler wird getroffen, eventuell war die Fall-Bewegung zu verspätet und sah daher unnatürlich aus", sagte Klöckner.

Mit dem Sieg haben die Hornauer eine gute Reaktion auf die jüngste Niederlage in Waldbrunn gezeigt, gleichzeitig den Verfolger Biebrich und Türkischer SV, der 1:2 gegen Marburg verlor, womöglich entscheidend distanziert. "Fußballerisch starke Mannschaften wie Biebrich liegen uns besser. Dazu hatten wir hinten auch mehr Stabilität und waren konsequenter", analysierte Klöckner. Jafet Redai, der mit Schambeinentzündung lange verletzt ausgefallen war, gab in der Mittelfeldzentrale das ersehnte Comeback und spielte eine Stunde stark.

Was die Kaderplanung für die kommende Runde angeht, seien die TuS intern "schon sehr weit". Als Abgänge stehen die Urgesteine Samuel Baltes (wird Teammanager), Steven Bruni und Felix Erbe (hören beide auf) fest.

Tor: 0:1 Kern (42.). – Zuschauer: 130.