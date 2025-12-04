0:1 gegen Atlas: Meppen II bleibt offensiv blass

Der SV Atlas Delmenhorst hat im Nachholspiel beim SV Meppen II einen hart erkämpften 1:0-Erfolg gefeiert und rückt damit auf Tabellenplatz zwei vor. In einer insgesamt chancenarmen Partie avancierte Steffen Rohwedder mit seinem verwandelten Foulelfmeter zum Matchwinner.

Beide Teams agierten von Beginn an mit klarer Priorität auf Stabilität, Meppen im gewohnten 4-4-2, Atlas überraschend in einer 5-2-1-2-Struktur mit Basha und Bauer in vorderster Linie. Die Folge war eine zerfahrene Begegnung ohne nennenswerte Torraumszenen. Atlas verbuchte zwar leichte Feldvorteile, doch fehlte es an Präzision und Tempo im letzten Drittel. Lediglich ein Schuss von Lameyer (45.+1) strich deutlich über das Meppener Tor.

Elfmeter bringt die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel blieb das Niveau überschaubar. Erst ein Distanzschuss Gijsens, den SVM-Keeper stark an die Latte lenkte (61.), brachte etwas Schwung. Kurz darauf hielt Meppens Siech bei einer Ecke seinen Gegenspieler – den fälligen Strafstoß verwandelte Rohwedder sicher zum 0:1 (64.).

Atlas bekam anschließend mehr Räume, ließ aber mehrfach die Vorentscheidung liegen. Diop scheiterte in bester Position am Meppener Abwehrblock (77.), Fagerström vergab gleich zweimal aus aussichtsreicher Lage (88., 90.+5). Da Meppen offensiv kaum Durchschlagskraft entwickelte, geriet der Atlas-Sieg jedoch nicht mehr ernsthaft in Gefahr.

Fazit

Atlas Delmenhorst sichert sich dank einer abgeklärten Defensivleistung und des einzigen Treffers des Abends drei wichtige Auswärtspunkte. Meppen II blieb über 90 Minuten weitgehend harmlos und muss sich nach der Niederlage vorerst mit Tabellenplatz neun begnügen. Für Atlas geht es am Wochenende mit dem nächsten Duell gegen eine U23 weiter, Eintracht Braunschweig II wartet.

