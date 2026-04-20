0:1 - Eintracht Rulle wieder unter dem Strich

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TUS Eintracht Rulle kassierte im Kellerduell der Bezirksliga beim SV Quitt Ankum eine bittere 0:1-Niederlage und rutschte in der Tabelle wieder knapp unter den Strich.

Es war ein über weite Strecken ein rassiges und von vielen Zweikämpfen geprägtes Spiel. Der Gastgeber nutzte eine der insgesamt wenigen Möglichkeiten durch den achten Saisontreffer von Pascal Koddenberg kurz vor der Pause zur Führung. Nach der Wiederanpfiff drückten die Gäste gegen den tief stehenden Gastgeber vehement auf den Ausgleich, am Ende aber ohne Erfolg.

Pascal Koddenberg erzielte das entscheiden Tor für den SV Quick Ankum – Foto: Fupa

"Nach einer zunächst ausgeglichenen Partie nutzte Ankum kurz vor der Halbzeit seine erste klare Torchance. In der Folge gelang es uns nicht, gegen den tief stehenden Gegner die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Simon Garthaus (Eintracht Rulle).