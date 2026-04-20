0:1 - Eintracht Rulle wieder unter dem Strich

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Der TUS Eintracht Rulle kassierte im Kellerduell der Bezirksliga beim SV Quitt Ankum eine bittere 0:1-Niederlage und rutschte in der Tabelle wieder knapp unter den Strich.
Es war ein über weite Strecken ein rassiges und von vielen Zweikämpfen geprägtes Spiel. Der Gastgeber nutzte eine der insgesamt wenigen Möglichkeiten durch den achten Saisontreffer von Pascal Koddenberg kurz vor der Pause zur Führung. Nach der Wiederanpfiff drückten die Gäste gegen den tief stehenden Gastgeber vehement auf den Ausgleich, am Ende aber ohne Erfolg.
Pascal Koddenberg erzielte das entscheiden Tor für den SV Quick Ankum – Foto: Fupa
"Nach einer zunächst ausgeglichenen Partie nutzte Ankum kurz vor der Halbzeit seine erste klare Torchance. In der Folge gelang es uns nicht, gegen den tief stehenden Gegner die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Simon Garthaus (Eintracht Rulle).
"Zu Beginn des Spiels hat man gemerkt, dass es für beide Mannschaften ein extrem wichtiges Spiel ist, so dass das Spiel in der Anfangsphase sehr nervös und zerfahren war. Nach einer Viertelstunde legte sich das und wir waren um Spielkontrolle bemüht ohne große Gelegenheiten herauszuspielen. Rulle versuchte mit langen Bällen schnell nach vorne zu gelangen. Diese konnten wir weitestgehend weg verteidigen. Kurz vor der Pause gingen wir zu einem wichtigen Zeitpunkt durchaus verdient in Führung. Nach der Pause konnten wir der ersten Angriffswelle des Gegners standhalten und hatten zum Schluss mehrfach die Gelegenheit, das Spiel mit dem zweiten Tor zu entscheiden. Dies gelang uns leider nicht, sodass wir bis zum Ende um den Sieg zittern mussten aber letztendlich doch verdient gewonnen haben,“ lautet das Statement von Kevin Butler (SV Quick Ankum).