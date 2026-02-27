0:1-Dämpfer für den ASC: Epe feiert Auswärtssieg!

Die Niederlage kommt für ASC Schöppingen ungelegen - und ist echt schmerzhaft. – Foto: Zimmer

Am 21. Spieltag der Bezirksliga sicherte sich Vorwärts Epe einen knappen 1:0-Erfolg beim ASC Schöppingen. Während die Gäste das klarere Chancenplus verbuchten, kämpfte sich der ASC in der zweiten Halbzeit zurück in die Partie, blieb im Abschluss aber glücklos.

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß: In der 9. Spielminute profitierte Lukas Segbert von einer Unsicherheit des Schöppinger Schlussmanns und verwandelte nach Vorarbeit von Jo Henrik Wilkes zur frühen 0:1-Führung.

Alu-Pech und strittige Szenen

Schöppingen suchte die Antwort, doch Leandro Costa Gouveia (22.) und Philipp Große Daldrup (45.+4) vergaben hochkarätige Möglichkeiten. Kurz vor der Pause wurde es brenzlig: Costa Gouveia sah in der 43. Minute die Gelbe Karte – eine Farbe, mit der Deitert in Spielminute 39 zuvor gut bedient war, da die Aktion durchaus auch mit Rot hätte geahndet werden können. Das war eine klassische „Dunkelgelbe“.





Epe lässt die Entscheidung liegen

In der zweiten Hälfte drängte Epe auf die Vorentscheidung. Nick Walter traf in der 49. Minute nur die Latte, und auch Konstantin Gleis (67.) konnte seine Großchance nicht nutzen. Schöppingen steigerte sich moralisch und kam durch Malte Webers (73.) fast zum Ausgleich, doch am Ende rettete Epe den verdienten Vorsprung über die fast achtminütige Nachspielzeit.

Mit Blick auf die Tabelle stellt man fest: Platz 6 wackelt für Schöppingen.

Zwar steht das Team aktuell noch auf dem 6. Tabellenplatz, doch der Vorsprung ist dahin. Das Mittelfeld rückt enger zusammen, sodass der ASC in den nächsten Partien unter Zugzwang steht, um seinen Platz im stabilen vorderen Mittelfeldbereich verteidigen zu können.