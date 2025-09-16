– Foto: Timo Babic

0,06 Prozent der Spiele sind von einem Abbruch betroffen DFB meldet erneut Rückgang bei Gewalt- und Diskriminierungsfällen im Amateurbereich

Der Deutsche Fußball‑Bund (DFB) verzeichnet im zweiten Jahr in Folge sinkende Zahlen bei Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen auf deutschen Sportplätzen. In der Saison 2024/2025 wurden 829 gewalt- oder diskriminierungsbedingte Spielabbrüche im organisierten Spielbetrieb registriert – neun Prozent weniger als im Vorjahr und der niedrigste Wert seit dem Ende der Corona‑Pandemie vor vier Jahren. Bezogen auf rund 1,286 Millionen Partien mit abgeschlossenem Spielbericht waren 0,06 Prozent der Spiele von einem Abbruch betroffen.

Auch bei den gemeldeten Vorfällen insgesamt zeigen die Daten rückläufige Tendenzen. Bei 3.494 Spielen wurde ein Gewaltvorfall über Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sowie elektronische Spielberichte erfasst, ein Minus von sechs Prozent im Vergleich zur Vorsaison. Diskriminierungsvorfälle gingen leicht um drei Komma eins Prozent zurück. Der Anteil der Partien mit gemeldeten Gewalt- oder Diskriminierungsvorkommnissen sank damit auf 0,43 Prozent nach 0,45 Prozent im Spieljahr 2023/2024. Es ist der geringste Wert seit 2021. „Die Richtung stimmt, die Anzahl der Vorfälle sinkt weiterhin, leider nur in kleinen Schritten. Deshalb dürfen wir alle im Fußball in unserem Wirken nicht nachlassen, um für einen respektvollen und freundlichen Umgang auf und neben dem Platz zu sorgen. Es bleibt dabei, jeder einzelne Vorfall ist einer zu viel. Wir möchten alle aufrufen, auch künftig Vorfälle zu melden, gerade bei Diskriminierungen“, sagt Ronny Zimmermann, erster DFB‑Vizepräsident Amateure und Leiter der AG Gewaltprävention.

Das „Lagebild Amateurfußball“ erhebt der DFB seit der Saison 2014/2015 jährlich auf Grundlage der Spielberichte. Vorfälle können rund um ein Spiel beim Schiedsrichter oder im Anschluss bei den Anlaufstellen der Landesverbände gemeldet werden. Spielabbrüche sind ohnehin zu erfassen und werden sportgerichtlich aufgearbeitet. Die Zahl der Geschädigten sank insgesamt um fünf Prozent von 6.710 auf 6.372. Deutlich war der Rückgang bei Zuschauerinnen und Zuschauern mit minus dreizehn Komma neun Prozent sowie bei Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern mit minus sieben Prozent. Die Zahl der Beschuldigten verringerte sich um fünf Prozent von 6.886 auf 6.535. Größte Gruppe bleiben die Spielerinnen und Spieler mit 3.220 Personen.