0:0 zum Bayernliga-Auftakt: Schritt in die richtige Richtung beim SVS

Am Ende schmeichelte das 0:0 zum Auftakt eher dem SVK, der zwar zunächst gute, schnelle Gegenangriffe auf den Rasen brachte, mit fortlaufender Spieldauer aber immer passiver agierte. "Gegen die U19 der Münchner Löwen haben wir's übertrieben mit unserem gefährlichen Spiel. Das wollten wir heute vermeiden. Und haben's in die andere Richtung übertrieben", lachte SVK-Coach Thomas Leberfinger hinterher leicht genervt. "Das müssen wir besser ausbalancieren!" Und so hätten sich die Gäste aus dem Rupertiwinkel absolut nicht über einen späten Knockout beschweren dürfen. Doch weil bei Schalding die letzte Konsequenz fehlte, und man sich trotz größerer Ballbesitzvorteile einfach zu wenig gefährliche Aktionen erspielen konnte, blieb's beim torlosen Remis.

Leberfinger: »Unsere Leistung in der zweiten Halbzeit war sehr ausbaufähig.«



Und um ein Haar hätte "Anschöring" den recht eindeutigen Verlauf der zweiten Hälfte noch auf den Kopf gestellt. Einen Freistoß aus 22 Metern halblinker Position schnibbelte Elias Huber super-knapp über die Mauer und neben den linken Pfosten (88.). Es wäre der absolut hochgradig glückliche "Lucky-Punch" gewesen. Doch weil auch Schalding nur die eine Topchance von Simon Dorfner aus Minute 37 zustande brachte - aus spitzem Winkel haarscharf am langen Pfosten vorbei - endete die Partie torlos! "Der erwartet schwere Auftakt. Auf die Vorbereitungsergebnisse geb' ich immer wenig. Wir sind mit dem Punkt zufrieden. Aber klar: unsere Leistung in der zweiten Halbzeit war sehr ausbaufähig", so Leberfinger.



Beim SVS war's ganz klar ein Schritt nach vorne. "Wir sind nicht unzufrieden. Heute war's defensiv sehr diszipliniert, nachdem wir zuletzt ja das eine oder andere Problem hatten. Und klar: dass die Null steht, war mir heute extrem wichtig. Und dann ist es im zweiten Durchgang immer so ne Sache... wie viel Risiko gehst du gegen einen diszipliniert verteidigenden Gegner. Wir hatten die eine oder andere Kleinchance. Aber das Remis war gerecht. Eine Leistung, auf der wir aufbauen können."