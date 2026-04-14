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Ligabericht
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0:0 vor 1.600 Zuschauern: Bayernliga-Schlager ohne Tore und Sieger
Nachholspiel in der Bayernliga Süd am Dienstagabend: FC Sturm Hauzenberg vs. SV Schalding-Heining 0:0
von Helmut Weigerstorfer · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
1.600 Zuschauer, zwei niederbayerische Bayernligisten in einem harten, aber fairen Duell - es war ein ohne Wenn und Aber ein Fußballfest am Staffelberg, auch wenn keine Tore fielen, auch wenn es keinen Sieger gegeben hat. Das Nachholspiel zwischen dem FC Sturm Hauzenberg und dem SV Schalding-Heining am Dienstagabend endete 0:0. Ein Zähler, der für beide Teams, die auf schwierige Wochen zurückblicken und am am unteren Ende der Tabelle der Bayernliga Süd zu finden sind, zu wenig ist?