0:0 - VfL holt Punkt gegen Tuspo Rengershausen

– Foto: Bernd Schädiger

In einer kampfbetonten Begegnung auf schweren Boden trennten sich gestern Nachmittag der VfL und Tuspo Rengershausen 0:0-Unentschieden und trotzen dem Tuspo damit einen Punkt ab. Wenn der VfL als Tabellenvorletzter gegen den Tabellenführer Tuspo Rengershausen der Gruppenliga spielt, dann sind die Vorzeichen klar abgesteckt. Die Partie entwickelte sich aber zu Spielbeginn anders als erwartet. Das Team von Trainer Marco Althans konnte die Begegnung relativ offen gestalten bei leichten Vorteilen für die Gäste. Die Brombeermänner spielten sehr diszipliniert und konnte sich auf die dicht gestaffelte und sicher stehende Defensivabteilung um Abwehrchef Paul Hermann verlassen. Die Spielgeschehen spielte sich zumeist zwischen den beiden Strafräumen ab, so dass Torchancen Mangelware blieben. Der hochfavorisierte Tuspo tat sich über die gesamte Spielzeit schwer gegen den Gastgeber und kam erst kurz vor dem Halbzeitpfiff zu seiner ersten Torchance im Spiel. Erst rettete VfL-Keeper Jan Just gegen einen auf ihn zulaufenden Spielers des Tuspo, beim Nachschuss hatte der VfL dann Glück, als das runde Leder gegen den Pfosten prallte. Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die Gäste den Druck auf den VfL und man drängte verstärkt auf den Führungstreffer. Der VfL hielt aber mit Leidenschaft gut dagegen, konnte aber nur noch vereinzelnde Entlastungsangriffe starten. Nach einer roten Karte für Sebastian Zeuch in der 84. Minute musste der VfL dann in Unterzahl weiterspielen. In der turbulenten und dramatischen Schlussphase mit einer langen Nachspielzeit stemmte sich der VfL dann mit allen Kräften dem Sturmlauf entgegen. VfL-Torwart Jan Just, der Turm in der Abwehrschlacht, hielt aber dann seinen Kasten sauber. Lauter Jubel bei dem Team und dem Anhang im Werrastadion begleitete dann der Schlusspfiff der Schiedsrichterin. Mit einer herausragenden kämpferischen und geschlossenen Mannschaftsleistung hatte der VfL den überraschenden Punktgewinn gegen den hohen Favoriten auch redlich verdient. "Meine Mannschaft ist heute mit einem Kämpferherzen über sich hinausgewachsen, hat auch in Unterzahl alles reingeworfen und den Punkt aus meiner Sicht mehr als verdient gehabt", so VfL-Coach Marco Althans nach dem Spiel. "Wir haben ein Megaspiel gemacht und ich bin total stolz auf meine Mannschaft" so der VfL-Trainer weiter. Getrübt wurde die Freude über den Punktgewinn durch die schweren Verletzungen von Maurice Burdzik und Fynn-Luca Eilers im Verlauf der zweiten Halbzeit. Die Fußballabteilung wünscht beiden Spielern gute Besserung!