0:0 – SV Rindern ist seit sechs Spielen unbesiegt Bezirksliga, Gruppe 4: Keinen Sieger und auch keine Tore gab es zwischen dem SV Rindern und dem VfL Repelen.

Der SV Rindern hat in der Bezirksliga am Samstag ein 0:0 in der Heimpartie gegen den VfL Repelen erreicht. Der Rinderner Trainer Christian Roeskens sprach von einem torlosen Remis der besseren Sorte. „Es war ein gutes 0:0 von der Spielanlage her. Repelen hat das Spiel gemacht, wir haben in der Defensive gut dagegengehalten und ordentlich gegen den Ball gearbeitet“, sagte Roeskens.