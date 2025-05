0:0 Remis im Gemeindederby in D-H-O

Jedoch brauchte es am heutigen Nachmittag schon einen überragend aufgelegten SSV Keeper Daniel Arndt um den Punkt mit nach Weilerswist zunehmen.

In der zweiten Halbzeit zunächst das gleiche Bild. Wenn auf dem Spielfeld schon nicht die Post abging so dann doch an der Seitenlinie unter den Trainern, aber letztlich gehört auch dies hin und wieder zum Fussball Geschäft. Doch dann kommen die Gastgeber durch Unachtsamkeiten der Weilerswister immer wieder zu Torchancen.

Das Spiel braucht gut 20 Minuten bis beide Mannschaften die Anfangs Nervosität abgelegt hatten. Jedoch war es am heutigen Nachmittag kein Spiel für Fussball Ästheten so viel sei schon einmal gesagt. Viel Kampf um jeden Ball ohne richtige spielerischen Akzenten auf beiden Seiten. Wenn es dann mal zu Torchancen kam, waren es meist die Weilerswister die Torchancen kreierten, ohne diese aber konsequent zu nutzen.

In dieser Phase des Spiels war es dann SSV Keeper Daniel Arndt der seine Mannschaft mit glänzenden Paraden im Spiel hielt, und somit zum » Man of the Match « mutierte.

So blieb es dann am Ende des Tages beim 0:0 in diesem Gemeindederby.

Für den SSV Weilerswist geht es schon am kommenden Freitag, den 23.05.25 weiter. Da absolviert man das Nachholspiel bei der SG Hellenthal in Ländchen - Sieberath. Spielbeginn ist dann um 19:00 Uhr.

Am kommenden Sonntag, den 25.05.25 haben die Sportfreunde D-H-O Spielfrei, wogegen die Weilerswister nach Mechernich zum dortigen TuS reisen müssen.