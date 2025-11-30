0:0 reicht: Örgryte macht Aufstieg in Norrköping perfekt

IFK Norrköping ist nach einem 0:0 im Rückspiel der Relegation gegen Örgryte IS aus der Allsvenskan abgestiegen – die Göteborger feiern dank des 3:0-Hinspielsiegs den Aufstieg in die erste schwedische Liga. In einem nervösen Duell vor heimischer Kulisse fehlte Norrköping über weite Strecken die Durchschlagskraft, während Örgryte defensiv kompakt stand und das Ergebnis über die Zeit brachte. Für den 13‑fachen Meister aus Norrköping bedeutet das nach einer schwachen Schlussphase in der Saison den bitteren Gang in die Superettan, während der 12‑fache Champion Örgryte erstmals seit vielen Jahren in die Eliteliga zurückkehrte.

Für Norrköping ist der Abstieg ein sportlicher Tiefpunkt, zumal der Klub den Relegationsplatz in der Liga-Endphase mit einer Negativserie zementierte und in sechs entscheidenden Spielen nicht den benötigten Punkt holte. Die Verantwortlichen stehen nun vor einem Umbruch, um in der Superettan schnell wieder anzugreifen. Örgryte dagegen wertet den Aufstieg nicht nur sportlich, sondern auch historisch als hoch ein.