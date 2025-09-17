"0,0 Prozent Druck" vorm absoluten Gipfeltreffen

Nachdem die Limbacher in der letzten Saison in Saarbrücken das Saarlandpokal-Finale gegen den Regionalligisten FC Homburg bestreiten durften, wurde allgemein vom bislang größten Erfolg der Vereinsgeschichte gesprochen. Doch mittlerweile scheint dieser Erfolg noch einmal getoppt worden zu sein. Wenn eine Mannschaft nach neun Spieltagen an der Tabellenspitze steht, ist es mit Sicherheit kein Zufall.

Angesprochen auf den aktuell mit Platz eins in der höchsten saarländischen Amateurklasse vielleicht größten Erfolg in der Vereinsgeschichte sagt Dirk Schmidt aus dem Vorstandsteam der Palatia: "Das ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Natürlich ist der Zusammenhalt enorm wichtig. Wir haben aber auch eine Top-Trainingsbeteiligung. Aufgrund des riesigen Konkurrenzkampfes müssen sich die Spieler stets wieder aufs Neue anbieten. Und natürlich spielt es auch eine große Rolle, dass wir aktuell weitgehend vom Verletzungspech verschont sind." Hinzu komme, dass aus Urlauben oder Verletzungen zurückkommende Spieler auch in der zweiten Mannschaft bei ihren Aufbauspielen nach dem Aufstieg in die Verbandsliga noch mehr gefordert werden. "Einerseits halte ich nichts davon, zu sagen, uns fehlen noch genau so viele Punkte, um die 40 vollzumachen und damit sicher die Klasse zu halten. Wenn du nach neun Spielen ganz vorne stehst, kann dies ja kein reiner Zufall sein. Andererseits werden jetzt bei uns aber auch keine Parolen rausgehauen. Wir wollen weiterhin einen möglichst erfolgreichen Fußball spielen - aber dies ohne 0,0 Prozent Druck, irgend etwas erreichen zu müssen", betont Schmidt.

Er freue sich jetzt ungemein auf das anstehende Spitzenspiel in Friedrichsthal. "Auch wenn natürlich der gleichzeitig stattfindende Jugendspielbetrieb etliche Jugendspieler, Trainer, Betreuer und Eltern der Spieler davon abhält, uns zu begleiten, ist dennoch mit sehr vielen Palatia-Anhängern vor Ort zu rechnen. Ich denke sogar, dass wir im Vergleich zu den Elversberger Anhängern in der Überzahl sein werden. Ich hoffe auf ein schönes Fußballspiel, da ja beide Mannschaften bekannt dafür sind, auf spielerischem Wege zum Erfolg zu kommen", erklärt Schmidt.