0:0 - Jan Just hält Heimpunkt fest

VfL Wanfried holt Punkt im Abstiegskampf

Einen großen Kampf lieferte der VfL Wanfried gestern Abend im Spiel in der Gruppenliga beim 0:0-Unentschieden gegen den FC Bosporus Kassel im heimischen Werrastadion. In einer kampfbetonten aber fairen Begegnung hatte der Gastgeber bereits in der 5. Minute die erste Tormöglichkeit. Nach einem Eckball köpfte Niklas Walter freistehen auf das Tor des FC, der Torwart konnte das runde Leder mit einer tollen Reaktion aber abwehren. In dem insgesamt ausgeglichenen Spiel auf schweren Boden kamen die Gäste zum Ende des ersten Spielabschnittes stärker auf, VfL-Schlussmann Jan Just verhinderte aber bei zwei Großchancen für den FC mit guten Paraden einen möglichen Rückstand. Auch in zweiten Spielabschnitt spielten beiden Teams mit offenem Visier und erarbeiteten sich einige Torchancen, so hätte die Partie auch 3:3 ausgehen können. Beide Torhüter zeigten starke Leistungen, wobei VfL-Keeper Jan Just gestern Abend wohl seine beste Saisonleistung ablieferte und zum Rückhalt seiner Mannschaft wurde. Seine große Stunde kam dann in der 69. Minute, als Philipp Denker einen Foulelfmeter verursachte und Jan Just den Strafstoß parieren konnten. Es blieb dann bis zum Spielende beim redlich erkämpften und auch verdienten torlosen Unentschieden. Insgesamt zeigten die Brombeermänner eine bärenstarke Leistung und holten einen wichtigen Punkt gegen den Favoriten im Abstiegskampf. "Ich bin zufrieden mit dem Punktgewinn", so VfL-Trainer Marco Althans, "wir haben eine starke Mannschaftsleistung gezeigt und ich bin stolz auf mein Team." Mit diesem Punktgewinn auch für die Moral bestreitet der VfL sein nächstes Spiel am Sonntag, 05.10.25, bei der SG Hombressen/Udenhausen.