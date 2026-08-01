0:0 im Regionalliga-Debüt: Hilden trotzt Bocholt einen Punkt ab

Hilden holt einen Punkt im ersten Spiel. – Foto: Tom Klesper

Der VfB Hilden ist mit einem Punkt in seine erste Regionalliga-Saison der Vereinsgeschichte gestartet. Gegen den 1. FC Bocholt erkämpfte sich das der Aufsteiger dank einer konzentrierten Defensivleistung vor heimischem Publikum ein 0:0.

Fakhro mit der besten Chance im ersten Durchgang

Die Gäste aus Bocholt übernahmen in der Anfangsphase wie erwartet mehr Ballbesitz, bissen sich an der gut organisierten Hildener Defensive aber die Zähne aus. Zwar sorgten mehrere lange Einwürfe und Standardsituationen für Gefahr, zwingende Abschlüsse blieben zunächst jedoch aus. Neben der stabilen Defensive setzte der Aufsteiger vereinzelt auch offensive Akzente. Nach einem Freistoß aus aussichtsreicher Position scheiterte Armin Deljkovic zunächst an der Mauer (27.), die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit vergab auf der anderen Seite Malek Fakhro, der nach einer Flanke per Kopf knapp am Tor vorbeizielte (42.)

Hilden bringt Punkt ins Ziel

Im zweiten Durchgang kam der VfB gefährlicher vor das Tor der Schwatten. Die beste Gelegenheit des VfB hatte Deljkovic, nachdem Mohamed Cisse sich zuvor stark durchgesetzt hatte. Sein Abschluss wurde jedoch geblockt (53.). Kurz darauf setzte Phil Zimmermann einen Distanzschuss aus der Distanz nur knapp neben das Tor (57.). Bocholt blieb vor allem durch den oft gesuchten Fakhro gefährlich, doch dessen größte Chance in der zweiten Halbzeit blieb ungenutzt, als eine Hereingabe den Stürmer im Strafraum nicht sauber erreichte (69.).