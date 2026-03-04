0:0 im Krimi: FSV Luckenwalde erkämpft Punkt gegen 1. FC Magdeburg II

In einem packenden Nachholspiel der Regionalliga Nordost trennten sich die Brandenburger und die Zweitvertretung der Magdeburger heute torlos mit 0:0. Doch wer ein ereignisarmes Spiel erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel bilanzierte nach dem Abpfiff mit Stolz: „Die Zuschauer sind trotz des Ergebnisses, denke ich, auf ihre Kosten gekommen. Sehr viele Torchancen und ein offener Schlagabtausch.“ Es war ein Duell auf Augenhöhe, bei dem beide Seiten das Visier offen hielten.

Die Gäste aus Sachsen-Anhalt begannen spielstark und setzten die Hausherren früh unter Druck. Vor allem in der ersten Halbzeit wackelte die Defensive der Luckenwalder mehrmals bedenklich. „Magdeburg hat in Hälfte eins sehr klare Chancen, lässt uns aber durch vergebene Möglichkeiten am Leben“, analysierte Hendrik Brösel die brenzlige Situation. Die Magdeburger verpassten es jedoch, die Überlegenheit in Tore umzumünzen.

Luckenwalder Drangphase nach dem Seitenwechsel

Zur Pause reagierte Michael Braune und brachte Len Neumann sowie Phil Butendeich für Tim Meyer und Lucas Will. Die Umstellungen zeigten Wirkung, und der FSV wurde deutlich mutiger. Plötzlich war der Sieg für die Gastgeber zum Greifen nah. „Wir haben nach der Pause eine große Chance zur Führung durch Tim Luis Maciejewski. Da kann das Spiel komplett kippen“, so Hendrik Brösel über die entscheidende Szene.

Beeindruckende Laufleistung und Moral

Besonders die kämpferische Einstellung der Luckenwalder Mannschaft nach der Enttäuschung gegen Lok Leipzig verdient Anerkennung. In einer intensiven Schlussphase kamen auch Quentin Seidel, Max Hathaway und Phillip König noch zum Einsatz, um den Punkt zu sichern. Auf Magdeburger Seite mischten Hector Hink, Laurin Schößler, Aleksa Marusic und Marcel Zajusch das Spiel noch einmal auf. Hendrik Brösel zeigte sich sichtlich bewegt vom Einsatzwillen seines Teams: „Wir sind richtig viel marschiert und haben alles reingeworfen, das war nach Samstag beeindruckend.“

Blick auf die Tabelle und das nächste Duell

Durch den Punktgewinn steht der FSV 63 Luckenwalde mit 27 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Weiter geht es für die Luckenwalder bereits am Sonntag, 08.03.2026 um 14 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim Schlusslicht in Zehlendorf.