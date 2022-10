0:0 gegen Schanzer: Memmingen bleibt angekündigte Antwort schuldig Nachholpartie des 14. Spieltages in der Bayernliga Süd - Dienstagabend: FC Memmingen vs. FC Ingolstadt II 0:0

Die Erwartungshaltung war groß, fast schon enorm. Immerhin trafen nicht nur zwei Topmannschaften der Liga aufeinandern, sondern hinter Spitzenreiter SV Schalding-Heining auch die formstärksten Teams der Spielklasse. Zudem gab es eine kleine Vorgeschichte dieser Partie, in deren Folge Memmingen-Coach Stephan Baierl eine "Antwort auf dem Platz" ankündigte. Und was war die Nachholpartie des 14. Spieltages in der Bayernliga Süd am Dienstagabend dann? Ein 0:0-Unentschieden.