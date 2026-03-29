0:0 gegen Pullach: Achtungserfolg für den BCF

Erhobenen Hauptes konnten die BCF-Fußballer um Kapitän Patriot Lajqi (Mi.) nach dem überraschenden 0:0-Remis gegen Pullach vom Platz gehen. – Foto: Hans Lippert

Trotz Elfmeter-Drama schaffte der BCF Wolfratshausen einen Achtungserfolg. Der Abstiegskampf bleibt aber weiterhin dramatisch spannend für das Bezirksliga-Schlusslicht.

Als wirkliches Lebenszeichen im Abstiegskampf ist das torlose Remis gegen den SV Pullach freilich nicht einzuordnen. Gleichwohl schaffte der nach wie vor stark dezimierte BCF Wolfratshausen am Samstag einen ersten und überraschenden Achtungserfolg nach der Winterpause. Ganz zur Zufriedenheit des Trainers. „Wir habe es geschafft, Einstellung und Leistung aus den letzten Spielen bis zum Schluss zu behalten“, bilanzierte Lulzim Kuqi nach dem ersten Punktgewinn unter seiner Ägide.

Damit wäre es fast nichts geworden, hätte Antonio Brandi eingangs der Nachspielzeit vom Punkt getroffen. Da wäre es egal gewesen, dass der Störversuch von Dominik Zaczyk nach Kuqis Einschätzung niemals hätte zum Strafstoß führen dürfen. „Das ist Karma“, stellte der 46-Jährige klar, als Albin Veliqi Brandis Versuch sicher festhielt. Es hätte noch besser kommen können, denn Augenblicke später leitete der BCF nach einem abgefangenen Eckball den Konter ein. Beni Kuqi bediente Hatmi Berisha, der den Ball an den Pfosten setzte.

Berisha war einer von fünf Kickern aus der Reserve, die Kuqi notgedrungen in den Kader berief; zwei von ihnen mussten von Beginn an ran. Ungeachtet dessen fanden die Farcheter diesmal auch desöfteren den Weg nach vorne. Kuqi verpasste das 1:0, weil er beim Dribbling einen Haken zuviel schlug, deswegen am dritten Gegenspieler hängen blieb. Auch die Raben kamen zu einigen Möglichkeiten, die habe man aber „sehr gut weg verteidigt“.

Nach dem Seitenwechsel die nächste dicke Möglichkeit für den Ballclub: Patriot Lajqis Eckstoß näherte sich bedrohlich auf direktem Wege dem Pullacher Kasten, setzte auf der Querlatte auf, fiel herunter und das unmittelbar neben der Torlinie. Dumm nur: Kein Wolfratshauser stand für den Abstauber parat. „Ein Tor wäre die große Belohnung gewesen“, bedauerte Coach Kuqi die drei verpassten Großchance. Doch auch so gingen die BCF-Kicker erstmals erhobenen Hauptes vom Platz. Um das im nächsten Pflichtspiel am Karsamstag in Gilching zu wiederholen, ist neuerlich Schwerstarbeit umungänglich.