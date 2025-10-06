0:0 beim Topteam – Rosenthal: "Wir haben uns das 0:0 ermauert"

Der FC Sulingen hat sich am 9. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover ein torloses Unentschieden beim bislang ungeschlagenen Tabellenführer VfR Evesen erkämpft. In einem einseitigen Spiel nach Ballbesitz und Spielanteilen überzeugten die Gäste vor allem mit taktischer Disziplin, mannschaftlicher Geschlossenheit und großer Leidenschaft – und verdienten sich so einen Achtungserfolg.

Trainer Stefan Rosenthal ordnete den Punktgewinn nüchtern ein: „Man muss so ehrlich sein: Wir haben uns das 0:0 ermauert.“ Und doch betonte er: „Vielleicht haben wir es uns auch verdient.“

Schon vor dem Spiel war die Ausgangslage klar: Sulingen reiste mit einem Kader am absoluten Limit nach Evesen, zahlreiche Ausfälle, darunter mehrere Stammspieler, sorgten für eine junge, dezimierte Startelf. „Hinten in der Abwehr zwei A-Jugendliche, vorne ein A-Jugendlicher – du hörst schon raus, ich bin mächtig stolz auf diese Truppe.“

Evesen dominierte das Spiel über weite Strecken, kam aber kaum zu klaren Torchancen. Rosenthal berichtete: „Erste Halbzeit haben wir nur Fernschüsse zugelassen, die allesamt drüber gingen.“ Nach etwa 20 Minuten reagierte das Sulingener Trainerteam und stellte taktisch um: „Viererkette und drei Sechser davor – um die Halbräume zu schließen.“ Die Maßnahme ging auf – Evesen biss sich immer wieder fest, Sulingen verschob konsequent und verteidigte mit Leidenschaft.

In der zweiten Hälfte ließen die Gastgeber im Pressing etwas nach, wodurch Sulingen auch vereinzelt offensive Nadelstiche setzen konnte. Besonders zwischen der 55. und 75. Minute lobte Rosenthal sein Team: „Da fand ich uns richtig gut. Keine Chancen für Evesen – und wir haben uns mal in der gegnerischen Hälfte gezeigt.“

Elfmeter in der 85. – Poda wird zum Helden

In der Schlussphase kam es dann doch zur Schlüsselszene: Ein Foul von Bennet Könker im Strafraum – Elfmeter. Rosenthal erkannte die Entscheidung an: „War richtig. Aber Daniel Poda hält – und wird damit ein Stück weit Man of the Match.“

Der Sulingener Keeper parierte den Strafstoß und sicherte seinem Team damit den Punktgewinn. Rosenthal betonte allerdings: „Das soll die Leistung der anderen nicht schmälern – sie haben das mit unfassbarer Leidenschaft verteidigt.“

Moralischer Sieger?

Trotz klarer Feldvorteile für Evesen brachte Rosenthal auch die Mentalität der beiden Teams ins Spiel: „Mit zunehmender Spieldauer wurde der Gegner unzufriedener, sie haben sich gegenseitig mehr geschadet als geholfen. Wir haben uns hingegen gepusht – als echtes Team.“

Dass Sulingen offensiv kaum stattfand, verhehlte der Coach nicht: „Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber gerecht oder nicht ist nicht immer entscheidend. Manchmal wird Einsatzbereitschaft bezahlt – heute war das so.“

Durch das Remis klettert der FC Sulingen auf Platz zehn und hat nun zwölf Punkte auf dem Konto. Für Evesen ist es der zweite Punktverlust der Saison – der Spitzenplatz bleibt dennoch ungefährdet. Dass Sulingen dem Ligaprimus auf Augenhöhe trotzen kann, ist ein starkes Signal für die kommenden Wochen.

„Ich nehme das Ergebnis – auch wenn Evesen 100 Prozent Ballbesitz gehabt hätte“, fasste Rosenthal augenzwinkernd zusammen. „Wir haben alles rausgehauen – und das zählt.“

VfR Evesen – FC Sulingen 0:0

VfR Evesen: Joey Bolm, Samuel Pentke, Nico Stolte (71. Serhat Merdoglou), Hassan Ghonaim (46. Gabriel Khalaf), Fin Alack, Emilio Enzi, Lennard Heine, Paskal Fichtner, Talha-Sübhan Buruk (60. Saif Hussain), Philipp Rohde, Civan Ertem - Trainer: Yasin Korkmazyigit - Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk

FC Sulingen: Daniel Poda, Dennis Könker (40. Hugo Noske), Luca Robin Rosenthal, Jarno Kastens, Maurice Krüger (80. Rene Schomburg), Christian Zerfowski, Josia Krüger (60. Bennet Grunert), Marek Schacht, Ricardo Scholtes (84. Yasin Kacarci), Bennet Könker, Jonas Lengauer - Trainer: Stefan Rosenthal - Trainer: Fynn-Jannik Semper

Schiedsrichter: Raffael Elfers

Tore: keine Tore