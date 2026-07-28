0 Punkte, 0 Tore: Plattling plagen große Personalsorgen Die Isarstädter haben momentan viele Ausfälle +++ Neuverpflichtungen geplant von Thomas Seidl · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Oldie Michael Steiger hilft der SpVgg Plattling aktuell aus – Foto: Robert Geisler

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Dass die Saison 2026/27 für die SpVgg Plattling kein Zuckerschlecken wird, war bereits im Vorfeld klar. Etablierte Kicker wie Spielertrainer Tobias Eckl (SpVgg GW Deggendorf), Innenverteidiger Elias Zeitler (SV Türk Gücü Straubing), Top-Torschütze Sebastian Niedermayer und Ex-Junioren-Bundesligaspieler Moritz Rem (beide Pause) gingen von Bord, Flügelstürmer Maximilian Brandl laboriert noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Auf der Zugangsseite standen überwiegend Fußballer, die aus unteren Klassen den Sprung in die Bezirksliga wagten.



Zu allem Überfluss stehen seit ein paar Wochen nun auch noch akute Personalsorgen auf der Tagesordnung. Drei Spiele, 0 Punkte und 0:7 Tore lautet die ernüchternde Zwischenbilanz des früheren niederbayerischen Top-Klubs.

Aktuell springt sogar der 43-jährige Ex-Coach Michael Steiger in die Bresche und musste zuletzt zweimal in Folge über die volle Spieldauer ran. "In Salzweg hatten wir mit Luis Grill, der verletzungsbedingt seit Wochen außer Gefecht und eigentlich überhaupt noch nicht einsatzfähig ist, und unserem sportlicher Leiter Michael Breu, der seine aktive Laufbahn schon vor ein paar Jahren beendet hat, nur zwei Ersatzspieler auf der Bank. Momentan sind wir extrem angezwickt", berichtet Plattlings Coach Torsten Holm. Auf der Ausfallliste stehen neben den schmerzlich vermissten Brandl auch der höherklassig erprobte Dominik Dedaj, der sich erneut eine schwerwiegende Muskelverletzung zugezogen hat, sowie Mittelstürmer Samuel Gwinner, der nach einem in der Vorbereitung erlittenen Faserriss erst mit dem Lauftraining begonnen hat, und Youngster Lukas Steininger. Abwehrmann Denis Chirinciuc, einst für den TSV Seebach und die SpVgg Osterhofen aktiv, stand urlaubsbedingt überhaupt noch nicht zur Verfügung.







"Denis kommt am Samstag zurück. Dafür haben sich Jan Karabas und Kushtrim Mazreku, der gleich mehrere Wochen weg ist, in den Urlaub verabschiedet. Die Sorgen werden also nicht unbedingt weniger", sagt Holm, der dennoch keinen verzweifelten Eindruck macht: "Bei uns im Verein können die Situation alle realistisch einschätzen. Die Stimmung ist keinesfalls schlecht und wir halten zusammen. In Salzweg waren wir nach einer noch einigermaßen ordentlichen ersten Hälfte chancenlos, weil dann am Ende einer Englischen Woche bei unserem momentanen Mini-Kader die Kräfte komplett schwanden. In Obernzell und gegen Karpfham haben wir trotz unserer Probleme anständig gespielt und hätten mit etwas Glück auch punkten können. Daher war nicht alles schlecht."





Dem ehemaligen Profi-Stürmer ist allerdings klar, dass in den nächsten Spiele die ersten Zähler her müssen, ansonsten geraten die Isarstädter früh komplett ins Hintertreffen. Am Samstag gastiert der SV Hutthurm an der Rennbahn. Eine Mannschaft, für die es ebenfalls primär um den Klassenerhalt geht. "Natürlich wäre es enorm wichtig, erstmals etwas zu holen", weiß Holm, der vielleicht demnächst noch Neuzugänge bekommt: "Ein, zwei Sachen stehen kurz vor dem Abschluss. Vielleicht tut sich bis zum Wochenende noch etwas. Wünschenswert wär es auf jeden Fall."