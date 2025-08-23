0-6! Grenchen entscheidet Traditionsduell für sich

Nach dem 5-1 Auftaktsieg gegen Niederbipp wollte der FCG heute die Leistung bestätigen. Bis es im Spiel das erste Mal gefährlich wurde, dauerte es keine 2 Minuten. Müller spielte einen langen Ball perfekt auf Rüegg, welcher den Ball optimal mitnahm und von aussen auf das Oltener Tor zulief. Der FCG-Captain blieb ruhig und schoss den Ball unten rechts ins Tor. Die Uhrenstädter waren auch nach dem frühen Tor die überlegene Mannschaft. Nach 9 Minuten kamen die Grenchner über Schrittwieser erneut vor das Tor und in der 10. Minute kam Schäfer zum Kopfball. Kurz später schlugen die Grenchner einen langen Ball und unter Druck gab es ein Missverständnis in der Oltener Abwehr: Corti und Husi wussten nicht wer den Ball klären soll. Verteidiger Corti berührte den Ball noch entscheidend, so dass der Oltener Torhüter Husi nicht mehr an diesen Ball kam. Bis zur 45. Minute dominierten weiterhin die Uhrenstädter, doch die Angriffe waren nicht mehr ganz so zwingend wie noch in der ersten Viertelstunde. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eroberten die Grenchner den Ball nach einem Oltener Eckball und dann ging es schnell. Conde spielte den Ball zu Mitrovic, welcher alleine auf Husi lief. Diese Chance liess sich Mitrovic nicht nehmen und so war die Partie bereits nach der 1. Hälfte so gut wie entschieden. In Hälfte 2 kam der eingewechselte Arda Catak zum Abschluss und gerade Mal eine Minute später auch Mitrovic, doch beide verfehlten. Die Elf von Ceccon war weiterhin torhungrig und so war es keine Überraschung, dass in der 54. Minute bereits das 4-0 fiel. Scott Mbemba traf nach der Vorarbeit von Andrin Schäfer. Die Gastgeber kamen nur selten in die Gefahrenzone, dies war beispielsweise in der 78. Minute der Fall, als Rexhaj scheiterte. In der 84. Minute kamen die in hellrot spielenden Gäste noch zum 5-0 vom Punkt. Getroffen hat Zayas. Olten probierte danach noch den Ehrentreffer zu erzielen, allerdings waren es die Grenchner, die den Schlusspunkt setzten. Erneut pfiff der Schiedsrichter Penalty, dieses Mal war es Catak, der den Ball scharf links in die Ecke traf. Dies war die letzte Aktion des Spiels.