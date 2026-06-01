0-5 Zweite chancenlos gegen den Meister

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Mit einem frühen Doppelschlag stellt der Tabellenführer schnell die Weichen auf Sieg.
In der 9. Minute fällt schon der erste Treffer durch Bruno Zanin. Dem folgt zwei Minuten später der nächste Treffer durch einen Kopfball von Marek Mießlbeck. Danach fängt sich die Heimelf und spielt mit ohne allerdings gefährlich zu werden.
Nach dem Seitenwechsel bleibt es bei schwülwarmen und gewittrigen Bedingungen unspektakulär, bis der dritte Treffer fällt. In der 55. Minute netzt Paul Ullrich ein. Das vierte Tor durch Noah Mustacevic und in der Schlussminute stellt Dennis Rörich den Endstand her.