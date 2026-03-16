0-5! TBM geht im Platzderby unter

Zu selten kann sich der TBM durchsetzen und macht auch zu viele Fehler. – Foto: S. Hecken

Zu viele Ausfälle kann der TBM nicht kompensieren und hat gegen eine entfesselnd spielenden Sportclub kaum eine Chance.

Schon nach sechs Minuten fällt die Führung. Moritz Geiger scheitert allein vor dem herausgeeilten Keeper Dennis Imam-Halil, aber der Ball landet bei Stefan Reiß der den Ball aus 30 Metern über alle, ins leere Tor schießt. Die Heimelf bleibt am Drücker. Eine scharfe Flanke von David Luff zischt in der 11. Minute durch den Gästefünfer. Nur wenige Minuten später ist ein Pass im Spielaufbau zwischen zwei Abwehrspielern zu kurz und ein Stürmer kann den Ball wegspitzeln. Der zweite Abwehrspieler kann sich nicht in Luft auflösen und der Gegner kommt im Strafraum zu Fall. Elfmeter ist die Entscheidung des Unparteiischen. Diesen netzt Noah Englmann mit etwas Glück ein. Keeper Imam-Halil hat die Ecke, aber der Schuss rutscht ihm über die Finger. In der 23. Minute dann der erste gefährliche Torschuss des TBM. Andreas Lehmann aus der Drehung mit links vorbei. Jetzt ist die Partie ausgeglichener und der TBM hat in der 39. Minute einen Eckball. Anton Beckenbauer mit starkem Kopfball aber knapp drüber. Anstatt den Anschlusstreffer zu erzielen, verliert der TBM hinten im Aufbauspiel, wieder den Ball und drei Gegner laufen auf einen Abwehrspieler zu. Der ballführende Luis Mohn macht es dann selbst und schließt flach ins Eck ab.