0-4 TBM vergibt den ersten Matchball zur Meisterschaft

Da nützen auch die Sololäufe von Sheeva Seyfi nichts mehr, um die Niederlage beim Tabelledritten abzuwenden. – Foto: S. Hecken

Die Offensive des Tabellenführers kommt kaum durch, anders der Gastgeber. In der 24. Minute ist Nana Opuka allein auf und davon und aus halblinker Position schiebt sie den Ball, an Keeperin Nicole Maurer, aber auch am langen Pfosten vorbei. Bester Schuss des TBM kommt von Luise Escherich aber der Ball geht drüber.

In der zweiten Halbzeit beginnt der TBM druckvoll und Sheeva Seyfi wirbelt ein ums andere Mal die Geislinger Abwehr gehörig durcheinander. In der 52. Minute wird ihr Sololauf gerade noch so geblockt. Auch in der 58. Minute nur durch ein Foulspiel zu stoppen. Den Freistoß schießt Liliane Raths vorbei. Seyfi zum drittenmal im Sololauf, auch an Keeperin Celine Siebrecht vorbei, aber zu weit nach außen gedrängt zum Torschuss. In der 68. Minute ist plötzlich Stefanie Karamatic allein auf und davon und lässt Keeperin Nicole Maurer keine Abwehrchance. In den letzten zehn Minuten hofft der TBM auf den Pokalmoment, der aber diesmal nicht kommt. Stattdessen fällt in der 82. Minute das vorentscheidende zweite Tor für die Heimelf. Jasmin Ziegler vollendet nach Querpass von Ronja Buttstedt. Danach klappt alles und aus 20 Metern netzt Carina Sedlmeier den Freistoß in den Winkel. Den Schlusspunkt setzt Anna Deischl mit ihrem Kopfballtreffer aus kurzer Distanz.

Jetzt gilt es für den TBM, das letzte Saisonspiel daheim gegen den Tabellenletzten FSV Höhenrain zu gewinnen um dann, bei Punktgleichheit mit Markt Schwaben, die verdiente Meisterschaft einzuholen.