0-4 TBM chancenlos gegen den Tabellenführer

So., 06.04.2025, 11:15 Uhr

Die Gäste machen von Beginn an viel Druck. Eine Eckballserie bleibt noch ohne Erfolg, aber in der 15. Minute leitet ein Abspielfehler im Spielaufbau das erste Gegentor ein. Damian Peterburs netzt flach ins Eck ein. Weitere Torschüsse durch Schelling, Böhm folgen bleiben aber torlos. Kurz vor der Pause ein schneller Angriff über Außen und der Querpass landet am Fünfmeterraum bei Peterburs. Aushilfskeeper Leon Bauer kann den Schuss aus nächster Nähe ganz stark blocken. Der TBM bringt nach vorne nichts zustande. Ärgerlich trotzdem der zweite Gegentreffer nach einem Freistoß ins lange Eck. Danach ist Halbzeit.

Die Gäste kontrollieren auch in der zweiten Halbzeit das Spielgeschehen und in der 61. Minute ist in der Mitte Antonia Fortuna de Oliveira allein durch und schiebt ein.