0-3 TBM gegen den Aufstiegsaspiranten ohne Chance

Die Offensive der Gäste war kaum zu stoppen. – Foto: S. Hecken

Erst in der zweiten Halbzeit kann Thalkirchen seine Vielzahl an Torchancen nutzen und gewinnt klar im letzten Saisonspiel.

Von beginn an steht die Heimelf unter Dauerbeschuss. Bester Mann steht im Tor. TBM-Keeper Klaus Dybeck hält mehrfach überragend. Torlos werden die Seiten gewechselt und schon nach drei Minuten fällt der erste Gästetreffer. Eine Freistoßflanke landet auf dem Kopf von Steffen Becker. In der 54. Minute fast der Ausgleich, als wenige Meter vor dem Tor, nach einem Eckball Thais Fill mit links zum Abschluss kommt, aber der Ball fliegt am Winkel vorbei. Doch nur fünf Minuten später netzt Niklas Rothaug für die Gäste ein. Sein präziser Schuss ins lange Eck kann Keeper Dybeck nicht mehr abwehren. Viel kommt von der Heimelf nicht mehr und in der 78. Minute fälscht Raphael Heiß den Ball ins eigen Tor ab.

Mit einer Heimniederlage beendet der TBM seine Saison auf Platz Acht.