0-2 Zweite verliert

Es geht schon denkbar ungünstig los. Bei einer Rettungsaktion will Paul Ruser den Ball klären aber überlupft dabei seinen eigenen Keeper in der 7. Minute. Als dann auch noch Hausigan Ratnakumaran einen Abwehrspiele austanzt und ins kurze Eck einnetzt war das Spiel schon vorbei. Fahrlässig werden von beiden Teams jetzt die wenigen Torgelegenheiten vergeben. Metin Taskarian flankt in der 33. Minute scharf vor das Tor der Sendlinger und zwei Spieler verpassen in der Mitte den Ball. Der Kopfball von Gunnar Haase nach einem Eckball geht knapp vorbei. In der 61. Minute muss der Anschlusstreffer fallen. Am zweiten Pfosten steht Farhad Rahimi völlig frei, aber aus zwei Metern geht sein Kopfball vorbei. Nach einer Stunde ist das Spielniveau deutlich gefallen und auf beiden Seiten geht der Ball kaum über drei Stationen. Erst in der Schlussphase passiert nochmal was. In der 83. Minute setzt Fabian Altstädter einen Kopfball an den Außenpfosten der Heimelf und schon in der Nachspielzeit geht ein weiterer Schuss der Gäste an die Latte.