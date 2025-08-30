0-2 TBM ersatzgeschwächt chancenlos

Schon nach wenigen Minute liegt man bei der vierten von Sechzig im Rückstand. Alexander Petö ist auf Außen durch und schiebt flach an Keeper Nabil Najimi ins lange Eck. Die Partie verflacht dann und in der 29. Minute hat Petö denn zweiten Treffer auf dem Fuß, aber von weit links draußen geht sein Schuss über Keeper Najimi drüber. Die Gäste mit der ersten und fast schon besten Möglichkeit durch einen Freistoß von Andi Somo. Aber Keeper Lucca Santos lenkt den Ball per Flugparade über die Latte. Den Eckball kontert der Gastgeber über Tillmann Jentzsch, aber Najimi ist auf dem Posten. In der 35. Minute ist dann Robert Scheel nach starker Ballannahme zentral durch aber sein Schuss geht über die Latte. Auf der anderen Seite umkurvt Khalil Chiha den Keeper, aber sein Schuss wird auf der Linie abgewehrt. Der folgende Eckball wird wieder gekontert und der Querpass wird von Scheel eingenetzt...allerdings steht der Passgeber zuvor mindestens drei Meter im Abseits. Ärgerlich, denn trotz lautstarker Proteste, zählt der Treffer.

In der zweiten Halbzeit gelingt beiden Teams kaum etwas zählbares. Der TBM hat keinen einzigen ernsthaften Torschuss, während der Gastgeber zwei bis drei Möglichkeiten, liegen lässt.